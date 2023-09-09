В iPhone нашли опасную уязвимость, позволяющую установить шпионскую программу

В корпорации Apple уже устранили неполадки

09 сентября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В операционной системе iOS 16.6 нашли уязвимость, которая позволяет без ведома пользователя устанавливать шпионское ПО Pegasus израильской компании NSO Group.

Уязвимость обнаружили сотрудники лаборатории Citizen Lab Университета Торонто. Они установили, что для атаки злоумышленникам достаточно отправить пользователю через iMessage специальное изображение или вложение иного формата, которое загрузится на устройство без каких-либо действий со стороны жертвы.

Специалисты уведомили о проблеме корпорацию Apple, которая, в свою очередь, уже выпустила обновления безопасности для iOS и других операционных систем, сообщает 3D News.

Напомним, 12 сентября Apple проведет презентацию, на которой представит iPhone 15 и другие гаджеты.