В Иране 60 человек погибли в результате обрушения 14-этажного здания

Среди погибших 20 детей

14 июня 2025, 16:43, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

В Иране в результате обрушения 14-этажного здания в городе Шахид Чамран погибли 60 человек, пишут "Известия" со ссылкой на местное СМИ.

Инцидент случился в ходе израильской атаки на Иран.

По предварительным данным, среди погибших есть 20 детей, включая младенцев в возрасте шести и девяти месяцев.

По меньшей мере десять человек находятся под завалами.

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции ядерную программу и заводы по производству баллистических ракет Ирана.