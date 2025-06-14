В Иране 60 человек погибли в результате обрушения 14-этажного здания
Среди погибших 20 детей
14 июня 2025, 16:43, ИА Амител
В Иране в результате обрушения 14-этажного здания в городе Шахид Чамран погибли 60 человек, пишут "Известия" со ссылкой на местное СМИ.
Инцидент случился в ходе израильской атаки на Иран.
По предварительным данным, среди погибших есть 20 детей, включая младенцев в возрасте шести и девяти месяцев.
По меньшей мере десять человек находятся под завалами.
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции ядерную программу и заводы по производству баллистических ракет Ирана.
17:10:35 14-06-2025
А еще Израиль разбомбил иранский завод по обогащению урана, создав радиационную катастрофу, на территории завода радиационное загрязнение. Это же хорошая демократическая бомбежка, весь западный мир одобряет.