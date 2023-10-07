В Иране поддержали атаки палестинцев на Израиль

Генерал Рахим Сафав отметил, что операцией "стоит гордиться"

07 октября 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иран поддерживает операцию "Наводнение Аль-Акса", начатую палестинскими радикалами на территории Израиля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави.

Он отметил, что операцией "стоит гордиться". Сафави заявил, что Иран будет вместе с палестинскими боевиками "вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима".

Напомним, что рано утром радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля, также известная как ЦАХАЛ, сообщила о проникновении на территорию страны боевиков и "о режиме готовности к войне".

Позднее движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". На всей территории Израиля объявили чрезвычайное положение.