В Иркутске десятиклассник с пистолетом заявился на урок и поставил всех на колени

Подростка вывели его друзья — он объяснил, что хотел просто покрасоваться перед подругой

07 февраля 2024, 17:33, ИА Амител

Черный пистолет / Фото: unsplash.com

Десятиклассник с пистолетом пришел на урок в чужой школе в Иркутске и приказал девятиклассникам, которые собрались в кабинете, встать на колени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в школе № 14 на Карла Либкнехта. 16-летний молодой человек демонстративно снял кофту, показал оружие и приказал классу встать на колени. Его друзья, которые пришли с ним, вывели школьника из класса и школы.

Полиция задержала всех троих. Выяснилось, что компаньоны "вооруженного" несовершеннолетнего 16 и 18 лет нигде не учатся и не работают, а сам подросток состоит на учете в ПДН. Он признался, что просто хотел покрасоваться перед подружкой.

На родителей подростков составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Сам пистолет пока найти не удалось.