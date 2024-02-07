В Иркутске десятиклассник с пистолетом заявился на урок и поставил всех на колени
Подростка вывели его друзья — он объяснил, что хотел просто покрасоваться перед подругой
07 февраля 2024, 17:33, ИА Амител
Десятиклассник с пистолетом пришел на урок в чужой школе в Иркутске и приказал девятиклассникам, которые собрались в кабинете, встать на колени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в школе № 14 на Карла Либкнехта. 16-летний молодой человек демонстративно снял кофту, показал оружие и приказал классу встать на колени. Его друзья, которые пришли с ним, вывели школьника из класса и школы.
Полиция задержала всех троих. Выяснилось, что компаньоны "вооруженного" несовершеннолетнего 16 и 18 лет нигде не учатся и не работают, а сам подросток состоит на учете в ПДН. Он признался, что просто хотел покрасоваться перед подружкой.
На родителей подростков составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Сам пистолет пока найти не удалось.
18:02:09 07-02-2024
Вот так начинается романтическая преступная биография. "Украл, выпил, тюрьма. Романтика" (С)
18:03:26 07-02-2024
А девушка — дура, если на такое повелась. Выкаблучиваться принято поступками, а не пушками.
22:39:30 07-02-2024
Гость (18:03:26 07-02-2024) А девушка — дура, если на такое повелась. Выкаблучиваться пр... Типа - достал пушку, стреляй ???
19:11:22 07-02-2024
Т.е. трое посторонних свободно прошли в школу, да еще и с оружием?
22:43:59 07-02-2024
Гость (19:11:22 07-02-2024) Т.е. трое посторонних свободно прошли в школу, да еще и с ор... Бабка-сторожиха ЧОПовская, она же клининговый-персонал, повариху замещала
11:45:20 08-02-2024
Гость (19:11:22 07-02-2024) Т.е. трое посторонних свободно прошли в школу, да еще и с ор... А вы думали если чоповцы доблестно не пускают родителей первоклашек встретить, то они и от вооруженных отморозков будут детей защищать, ага ждите дальше)))...
06:51:18 08-02-2024
хлебушек вместо мозга, мне кажется, или корячиться статья угроза жизни?
07:37:32 08-02-2024
составили протоколы --- очень сильно гуманно и очень странно, уголовная ответственность по таким статьям наступает с 14 лет. Может не возбудили уголовное дело, побоялись пистолета?