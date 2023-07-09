В Иркутске в реке обнаружили тело 1,5-годовалой девочки, которую искали месяц
9 июня компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки Ушаковка
09 июля 2023, 21:59, ИА Амител
Тело маленькой девочки, которая пропала месяц назад во время отдыха с родителями на берегу, нашли в реке Ушаковка в Иркутске в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
Труп нашли у моста в районе ТЦ "Флагман" было обнаружено тело 1,5-годовалой девочки. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели.
По информации следствия, 9 июня компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки Ушаковка. Пока родители распивали алкоголь, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые заметили, что ребенок пропал.
Предположительно, девочка утонула. В поисках участвовали около 100 человек.
09:55:12 10-07-2023
Горе-родители! Беспечности нет предела!