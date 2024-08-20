В Испании в 117 лет умерла старейшая в мире женщина

Родственники Марии Браньяс Мореры написали в ее аккаунте, что женщина ушла из жизни во сне и без боли

20 августа 2024, 18:41, ИА Амител

Самая старая женщина в мире из Испании, носившая статус старейшей из ныне живущих людей, умерла в возрасте 117 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Родственники Марии Браньяс Мореры написали в ее аккаунте, что женщина ушла из жизни во сне и без боли. Последние два десятилетия она жила в доме престарелых, где в марте отметила свой 117-й день рождения. Незадолго до смерти она заявила, что начинает чувствовать слабость.

"Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И, прежде всего, не страдайте из-за меня", — обратилась к подписчикам тогда она.

Долгожительница родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. В возрасте 8 лет она переехала с родителями в испанскую Каталонию, где прижила всю жизнь. Женщина пережила эпидемию "испанки" и гражданскую войну. Ее признали самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.