В испанской компании Enagas назвали Россию главным поставщиком газа по итогам июня

На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа

09 июля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно из данных испанской энергетической компанией Enagas.

Так, в июне страна закупила у России эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ). На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа. Следом идут Алжир (21%) и США (18,5%).

Всего за первые шесть месяцев 2023 года королевство закупило у РФ 41 145 ГВт·ч СПГ по сравнению с 22 948 ГВт·ч за аналогичный период 2022 года.

Отметим, что в 2022 году объем приобретенного Испанией СПГ вырос на 45% по сравнению с периодом прошлого года. В результате Россия заняла четвертое место по поставкам, уступив США, Алжиру и Нигерии.