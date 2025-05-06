В истории – сила. Международный конкурс АлтГТУ объединил студентов в память о героях ВОВ

Участники из трех стран создали трогательные видеоролики, исследуя судьбы фронтовиков и тружеников тыла

06 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Итоги конкурса в формате телемоста / Фото: АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова завершился международный конкурс "Их именами названы улицы", объединивший студентов из России, Белоруссии и Кыргызстана. Проект, организованный управлением международного образования АлтГТУ, позволил участникам увековечить память о героях Великой Отечественной войны в созданных видеороликах.

Итоги конкурса подводили в формате телемоста с участием вузов всех стран-участниц. Члены жюри оценивали проникновенные работы, раскрывающие судьбы героев. Студенты проявили настоящий патриотизм: некоторые изучали архивные материалы в музеях и архивах, другие снимали ролики в памятных местах, хранящих историю тех лет. Особое внимание привлекли мини-фильмы с реконструкцией событий военных лет ­– сильная игра актеров и глубина повествования заставили зрителей задуматься о цене Победы. Всего на конкурс поступило 24 работы.

Итоги конкурса в формате телемоста / Фото: АлтГТУ

"Сегодня мы особенно остро ощущаем необходимость в сохранении памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся нравственным ориентиром для всех нас. Наш конкурс ­– это живое свидетельство единства молодежи разных стран перед лицом истории", ­– сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Он подчеркнул, что собравшиеся чтят героев, защитивших мир в борьбе с фашизмом. Сохранение памяти о тех событиях делает людей сильнее и помогает строить будущее. По словам ректора, беречь память о прошлом – священная обязанность и важнейшая ответственность перед будущими поколениями.

Жюри отметило высокий уровень видеороликов и учредило несколько номинаций:

"За лучшую исследовательскую работу с использованием архивных документов, фотографий" – Полоцкий государственный университет;

"За лучшую идею и оформление" – Гомельский государственный технический университет;

"За самое трогательное и эмоциональное повествование о герое" – Горно-металлургический институт Киргизского государственного технического университета;

"За лучшую актерскую игру" – институт архитектуры и дизайна Киргизского государственного технического университета;

"За активную работу по увековечиванию памяти героев войны" – Бийский технологический институт АлтГТУ;

"За открытие года" за историю малоизвестного, но значимого героя, чье имя носит улица, – Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ. Также жюри отметило фактографичность видеоматериала.

Организаторы подчеркнули, что патриотизм начинается с осознания, что история – вокруг нас. Как отмечают в управлении международного образования АлтГТУ, каждая улица, названная в честь героя, – это не просто дорога, а живой урок мужества, напоминание о тех, кто боролся за мирное будущее. Участники конкурса исследовали судьбы фронтовиков, тружеников тыла и партизан, доказывая, что за обычными адресными табличками скрываются великие истории.