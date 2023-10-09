"В IT – и точка". В Барнауле пройдет масштабная конференция по технологиям будущего

Участие в ней бесплатное

09 октября 2023, 13:14, ИА Амител erid: LjN8K7zwm

Информационные технологии / Фото: Freepik

Российская конференция "В IT – и точка" – это крупное событие для всех, кто хочет учиться и работать в IT (АйТи)-отрасли. В октябре Барнаул станет одним из 80 городов, принимающих форум. Если вы давно мечтаете работать в этой сфере, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться, приходите на конференцию. Она состоится 28 октября 2023 года по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

Что нужно для участия в конференции?

Только желание приобрести высокооплачиваемую специальность. А еще – сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. И жгучая потребность уйти на удаленку и путешествовать. И еще одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.

А что интересного будет на конференции?

Вы узнаете ответы на вопросы:

Что такое ИТ-сфера и почему все хотят туда попасть?

Как в Барнауле реализовать успешное ИТ-направление?

С чего начать путь в программирование?

Какую роль играет собственный веб-сайт в современных реалиях?

Заменят ли дизайнеров нейросети?

Какие государственные программы по трудоустройству айтишников реализованы в Алтайском крае?

Что даст конференция:

живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;

честные истории о том, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом;

актуальные знания без воды и инфоцыганства;

вектор развития. Эксперты проанализируют, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет, и помогут определиться с выбором;

информацию о проектах господдержки в крае;

советы о том, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;

возможность выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.

На конференции выступят спикеры, которые имеют реальный опыт в IT сфере – действующие айтишники, руководители, HR (ЭйчАр)-специалисты.

Организатор конференции – компьютерная академия TOP. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Чтобы принять участие в конференции:

Зайдите на официальный сайт "В IT – и точка". Нажмите "Зарегистрироваться". Введите контактные данные и приходите по указанному адресу 28 октября.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.

Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")

+7 (3852) 72-14-10

brn.top-academy.ru

Без возрастных ограничений

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