"В IT – и точка". В Барнауле пройдет масштабная конференция по технологиям будущего
Участие в ней бесплатное
09 октября 2023, 13:14, ИА Амител erid: LjN8K7zwm
Российская конференция "В IT – и точка" – это крупное событие для всех, кто хочет учиться и работать в IT (АйТи)-отрасли. В октябре Барнаул станет одним из 80 городов, принимающих форум. Если вы давно мечтаете работать в этой сфере, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться, приходите на конференцию. Она состоится 28 октября 2023 года по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.
Что нужно для участия в конференции?
Только желание приобрести высокооплачиваемую специальность. А еще – сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. И жгучая потребность уйти на удаленку и путешествовать. И еще одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.
А что интересного будет на конференции?
Вы узнаете ответы на вопросы:
- Что такое ИТ-сфера и почему все хотят туда попасть?
- Как в Барнауле реализовать успешное ИТ-направление?
- С чего начать путь в программирование?
- Какую роль играет собственный веб-сайт в современных реалиях?
- Заменят ли дизайнеров нейросети?
- Какие государственные программы по трудоустройству айтишников реализованы в Алтайском крае?
Что даст конференция:
- живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;
- честные истории о том, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом;
- актуальные знания без воды и инфоцыганства;
- вектор развития. Эксперты проанализируют, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет, и помогут определиться с выбором;
- информацию о проектах господдержки в крае;
- советы о том, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;
- возможность выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.
На конференции выступят спикеры, которые имеют реальный опыт в IT сфере – действующие айтишники, руководители, HR (ЭйчАр)-специалисты.
Организатор конференции – компьютерная академия TOP. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.
Чтобы принять участие в конференции:
- Зайдите на официальный сайт "В IT – и точка".
- Нажмите "Зарегистрироваться".
- Введите контактные данные и приходите по указанному адресу 28 октября.
Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.
Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")
+7 (3852) 72-14-10
brn.top-academy.ru
Без возрастных ограничений
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