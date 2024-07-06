В Италии началось извержение вулкана Этна

Высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря

06 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Извержение вулкана / Фото: unsplash.com

В Италии началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этны. Об этом сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Извержение началось в юго-восточном кратере вулкана. По оценке специалистов, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Первоначально сообщалось, что нынешняя фаза извержения не окажет влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания. Вместе с тем вечером 5 июля его все же решили закрыть – из-за обильного выпадения вулканического пепла с Этны. Вместе с тем для населения опасности нет.