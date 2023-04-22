В Италии назвали единственный способ разобраться с конфликтом на Украине

Министр обороны страны Гуидо Крозетто считает, что ООН утратила способность "тушить конфликты"

22 апреля 2023, 20:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

По его словам, страна "гарантирует Украине право на самооборону" и в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования ситуации мирными средствами.

"Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", – цитирует его ТАСС.

Крозетто также обвинил ООН в том, что она утратила способность "тушить конфликты". По мнению министра, "для достижения мира нужен другой посредник" – например, Китай. Но проблема с ним в том, что он составляет конкуренцию, распространяя влияние, в том числе в Африке.

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