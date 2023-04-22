В Италии назвали единственный способ разобраться с конфликтом на Украине
Министр обороны страны Гуидо Крозетто считает, что ООН утратила способность "тушить конфликты"
22 апреля 2023, 20:48, ИА Амител
Разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
По его словам, страна "гарантирует Украине право на самооборону" и в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования ситуации мирными средствами.
"Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", – цитирует его ТАСС.
Крозетто также обвинил ООН в том, что она утратила способность "тушить конфликты". По мнению министра, "для достижения мира нужен другой посредник" – например, Китай. Но проблема с ним в том, что он составляет конкуренцию, распространяя влияние, в том числе в Африке.Битый инжект
22:10:18 22-04-2023
Мафия бессмертна
22:53:16 22-04-2023
Вы ещё хохлов попробуйте затащить на ваши переговоры
23:05:14 22-04-2023
"для достижения мира нужен другой посредник" – например, Китай. Но проблема с ним в том, что он составляет конкуренцию, распространяя влияние в том числе в Африке. Это о чем?
04:42:53 23-04-2023
Гуидо Клозетто какая-то одноглазая и не в курсе проблемы.Ему невдомёк что именно украинская сторона прервала переговоры и отвергает их до сих пор.Это сторона предполагает победить Россию на поле боя как советует ей другой европейский "дипломат" Жопез Баррель.Европейские дипломаты,они на то и дипломаты,чтобы давать советы насчёт продолжения войны,а не установления мира.У этих европейцев всё через одно место.
12:55:04 23-04-2023
Что за нацистская дрянь прошлась здесь везде и заминусовала комментарии?