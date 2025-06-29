В Ивановской области двум женщинам заочно дали срок за убийство военного

Их признали виновными в теракте

29 июня 2025, 09:59, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно за убийство военнослужащего в Ивановской области. Как сообщает ТАСС, женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Погибший — командир батареи дивизиона ракетной бригады, 29-летний капитан Константин Нагайко. Мужчина был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря прошлого года. В ходе предварительного расследования установлено, что украинка Савоста отправила ему посылку с косметическим набором и другими предметами как новогодний подарок. Посылку передала ему россиянка Попова через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера. В ней находилось взрывное устройство — оно сработало, когда мужчина открыл посылку.

Военный суд признал обеих женщин виновными в совершении теракта, а Попову — еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ. Кроме того, суд удовлетворил гражданские исковые требования воинской части, где был совершен теракт, взыскав с осужденных почти 70 тыс. рублей.