В избиркоме рассказали, сколько в Алтайском крае Юриев Гагариных

А также Валентин Терешковых и Германов Титовых

12 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Роскосмос ТВ"

В Алтайском крае проживает шесть Юриев Гагариных.

Об этом рассказали в избиркоме региона, специалисты которого узнали число тёзок самых известных космонавтов среди избирателей.

"По данным системы ГАС "Выборы", в Алтайском крае шесть Юриев Гагариных и две Валентины Терешковы. Кроме того, восемь Германов Титовых, один из которых – полный тёзка известного космонавта. Герман Степанович Титов зарегистрирован в Новоалтайске", – сообщили в ведомстве.

Ранее рассказали, как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию.