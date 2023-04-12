В избиркоме рассказали, сколько в Алтайском крае Юриев Гагариных
А также Валентин Терешковых и Германов Титовых
12 апреля 2023, 10:20, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал "Роскосмос ТВ"
В Алтайском крае проживает шесть Юриев Гагариных.
Об этом рассказали в избиркоме региона, специалисты которого узнали число тёзок самых известных космонавтов среди избирателей.
"По данным системы ГАС "Выборы", в Алтайском крае шесть Юриев Гагариных и две Валентины Терешковы. Кроме того, восемь Германов Титовых, один из которых – полный тёзка известного космонавта. Герман Степанович Титов зарегистрирован в Новоалтайске", – сообщили в ведомстве.
Ранее рассказали, как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию.
10:46:33 12-04-2023
Такое имя нужно нести с честью и гордостью!
11:13:12 12-04-2023
Ну ещё может называли следующими именами:Юрга,Валтера или Гертит...