НОВОСТИПроисшествия

В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 погибших

Тела обнаружили в кибуце Реим, расположенном на юге страны

09 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На юге Израиля в кибуце Реим нашли 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party после массированной ракетной атаки ХАМАС, сообщает ТАСС.

"Радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти", – отмечает издание со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Также есть сведения, что боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек с фестиваля. В списке значилась и россиянка Елизавета Прудникова, однако она опровергла информацию о своем похищении.

Российское посольство в Израиле проверяет сведения о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС. Однако подтверждения гражданства РФ у вывезенных женщин нет.

Накануне движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным оценкам выпущено от 3 до 5 тысяч ракет) по Израилю и захватило некоторые районы на юге страны. В ответ израильские военные приступили к операции "Железные мечи", направленной на подавление действий ХАМАС.

Происшествия конфликт Израиль Палестина
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

07:53:48 09-10-2023

ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным оценкам выпущено от 3 до 5 тысяч ракет) --- наверное у них нет ракетного голода

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:44 09-10-2023

Гость (07:53:48 09-10-2023) ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным о... Конечно нет, американцы со своими халдеями постарались дать заработать клоуну и Ко

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:38 09-10-2023

Гость (09:07:44 09-10-2023) Конечно нет, американцы со своими халдеями постарались дать ... Тут уместнее употребить слово "ландскнехты".Смысл от этого не теряется:они как были так и есть " Американские вонючки".

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:57 09-10-2023

израильские военные приступили к операции "Железные мечи" -- евреи будут жестко действовать, никогда сопли не жевали

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:39 09-10-2023

Гость (08:00:57 09-10-2023) израильские военные приступили к операции "Железные мечи" --... А а рабы робкие,им по натуре предстоит сопли жевать..,

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:35 09-10-2023

Гость (08:00:57 09-10-2023) израильские военные приступили к операции "Железные мечи" --... У нормальных людей мечи стальные, а не железные. Ди и Израиль уже не тот, что 50 лет назад был. Сейчас этой гейско-жемской армии наваляют арабы по самые помидоры.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:29 09-10-2023

Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже после первых атак Хамаза. В основном там были гости из западных стран, Канады и США. Ну и дофестивалились.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:45 09-10-2023

Гость (08:36:29 09-10-2023) Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже п... Очень жалко тех гостей из цивилизованных стран...Если не из цивилизованых так было как-то поменьше жальче.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:36 09-10-2023

Гость (08:36:29 09-10-2023) Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже п.. да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а не те кто убивает. Иш чего удумали, жить мирно и веселиться в свое удовольствие в своей стране, негодяи)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:26 09-10-2023

Гость (09:31:36 09-10-2023) да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а н... Ну я бы не стал сильно веселиться под взрывы в нескольких км. Может это вы так привыкли? И где были израильские службы оповещения?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:46 09-10-2023

Гость (09:31:36 09-10-2023) да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а н... В том то и дело что в чужой стране,на святой земле идолов поставили и устроили вакханалию

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:14 09-10-2023

Видимо израильская разведка массад подвела.Может они и подкатывались к какому арабу,а он им :"Да видал вас в гробу,пропиндосские шестёркии".

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:12 09-10-2023

Гость (09:15:14 09-10-2023) Видимо израильская разведка массад подвела.Может они и подка... моссад

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:17 09-10-2023

Гость (10:06:12 09-10-2023) моссад... Да какая разница? Ах, моська, знать она сильна...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Го ть

10:35:22 09-10-2023

Жесть конечно. Несомненно евреи сделали перебор с гостеприимством арабов и теперь еврейские поселения растут и теснят земли мусульман.жерик был прав доведут мусульман до ручки ....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Витя

12:15:55 09-10-2023

Не железный купол ни Массад ни кто не помог ,как будто специально сделано

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:01:38 10-10-2023

Витя (12:15:55 09-10-2023) Не железный купол ни Массад ни кто не помог ,как будто специ... Можно вопрос? КЕМ сделано? Неужели ИМ? Теряюсь в загадках..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:19:48 09-10-2023

В нынешние времена, вполне м.быть - это очередная провокация от Сша по натовским лекалам? Чтобы развязать руки Израилю на «полное уничтожение» и под это ввести свой флот в Средиз.море?? Когда в одном регионе война идёт не по их плану, то ВПК Сша организует войну в другом (это их бизнес). Возможно, Сша и дали добро («не заметили»), чт. часть их оружия с украинского фронта оказалось там? Не успел конфликт произойти, а авианосец Сша уже был в «нужном» направлении. Убийств мирных хватает с двух сторон (увы). НЕ удивляет, что западные сми больше показывают «картинки» об израильских гражд. жертвах.. А погибшие мирные жители с палестин.стороны, как бы, на 2 плане (или замалчивание). На палестин.стороне (от изр.ракет) валятся пачками многоэтажки с детьми, женщинами, стариками.. На изр. стороне орудуют вооруженные, улюлюкающая радикалы.. А не наёмники ли это (в том числе)? Очень похожи их злодеяния на действия «азовцев»-бандеровцев , почерк один (и организатор?)..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:35 09-10-2023

что ж вас так клинит? вы и говорите так? половину слов проглатывая? невозможно читать этот ваш бред. спс за вн. пжлт

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:04:06 10-10-2023

Вот массад,вот Бог ,а вот порог.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров