В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 погибших
Тела обнаружили в кибуце Реим, расположенном на юге страны
09 октября 2023, 07:45, ИА Амител
На юге Израиля в кибуце Реим нашли 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party после массированной ракетной атаки ХАМАС, сообщает ТАСС.
"Радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти", – отмечает издание со ссылкой на газету The Jerusalem Post.
Также есть сведения, что боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек с фестиваля. В списке значилась и россиянка Елизавета Прудникова, однако она опровергла информацию о своем похищении.
Российское посольство в Израиле проверяет сведения о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС. Однако подтверждения гражданства РФ у вывезенных женщин нет.
Накануне движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным оценкам выпущено от 3 до 5 тысяч ракет) по Израилю и захватило некоторые районы на юге страны. В ответ израильские военные приступили к операции "Железные мечи", направленной на подавление действий ХАМАС.
07:53:48 09-10-2023
ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным оценкам выпущено от 3 до 5 тысяч ракет) --- наверное у них нет ракетного голода
09:07:44 09-10-2023
Гость (07:53:48 09-10-2023) ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным о... Конечно нет, американцы со своими халдеями постарались дать заработать клоуну и Ко
15:47:38 09-10-2023
Гость (09:07:44 09-10-2023) Конечно нет, американцы со своими халдеями постарались дать ... Тут уместнее употребить слово "ландскнехты".Смысл от этого не теряется:они как были так и есть " Американские вонючки".
08:00:57 09-10-2023
израильские военные приступили к операции "Железные мечи" -- евреи будут жестко действовать, никогда сопли не жевали
08:56:39 09-10-2023
Гость (08:00:57 09-10-2023) израильские военные приступили к операции "Железные мечи" --... А а рабы робкие,им по натуре предстоит сопли жевать..,
11:06:35 09-10-2023
Гость (08:00:57 09-10-2023) израильские военные приступили к операции "Железные мечи" --... У нормальных людей мечи стальные, а не железные. Ди и Израиль уже не тот, что 50 лет назад был. Сейчас этой гейско-жемской армии наваляют арабы по самые помидоры.
08:36:29 09-10-2023
Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже после первых атак Хамаза. В основном там были гости из западных стран, Канады и США. Ну и дофестивалились.
09:19:45 09-10-2023
Гость (08:36:29 09-10-2023) Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже п... Очень жалко тех гостей из цивилизованных стран...Если не из цивилизованых так было как-то поменьше жальче.
09:31:36 09-10-2023
Гость (08:36:29 09-10-2023) Нашли, где проводить фестиваль. Фестиваль продолжался даже п.. да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а не те кто убивает. Иш чего удумали, жить мирно и веселиться в свое удовольствие в своей стране, негодяи)
09:41:26 09-10-2023
Гость (09:31:36 09-10-2023) да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а н... Ну я бы не стал сильно веселиться под взрывы в нескольких км. Может это вы так привыкли? И где были израильские службы оповещения?
14:26:46 09-10-2023
Гость (09:31:36 09-10-2023) да действительно, как всегда у нас виноваты сами жертвы, а н... В том то и дело что в чужой стране,на святой земле идолов поставили и устроили вакханалию
09:15:14 09-10-2023
Видимо израильская разведка массад подвела.Может они и подкатывались к какому арабу,а он им :"Да видал вас в гробу,пропиндосские шестёркии".
10:06:12 09-10-2023
Гость (09:15:14 09-10-2023) Видимо израильская разведка массад подвела.Может они и подка... моссад
15:50:17 09-10-2023
Гость (10:06:12 09-10-2023) моссад... Да какая разница? Ах, моська, знать она сильна...
10:35:22 09-10-2023
Жесть конечно. Несомненно евреи сделали перебор с гостеприимством арабов и теперь еврейские поселения растут и теснят земли мусульман.жерик был прав доведут мусульман до ручки ....
12:15:55 09-10-2023
Не железный купол ни Массад ни кто не помог ,как будто специально сделано
04:01:38 10-10-2023
Витя (12:15:55 09-10-2023) Не железный купол ни Массад ни кто не помог ,как будто специ... Можно вопрос? КЕМ сделано? Неужели ИМ? Теряюсь в загадках..
15:19:48 09-10-2023
В нынешние времена, вполне м.быть - это очередная провокация от Сша по натовским лекалам? Чтобы развязать руки Израилю на «полное уничтожение» и под это ввести свой флот в Средиз.море?? Когда в одном регионе война идёт не по их плану, то ВПК Сша организует войну в другом (это их бизнес). Возможно, Сша и дали добро («не заметили»), чт. часть их оружия с украинского фронта оказалось там? Не успел конфликт произойти, а авианосец Сша уже был в «нужном» направлении. Убийств мирных хватает с двух сторон (увы). НЕ удивляет, что западные сми больше показывают «картинки» об израильских гражд. жертвах.. А погибшие мирные жители с палестин.стороны, как бы, на 2 плане (или замалчивание). На палестин.стороне (от изр.ракет) валятся пачками многоэтажки с детьми, женщинами, стариками.. На изр. стороне орудуют вооруженные, улюлюкающая радикалы.. А не наёмники ли это (в том числе)? Очень похожи их злодеяния на действия «азовцев»-бандеровцев , почерк один (и организатор?)..
16:02:35 09-10-2023
что ж вас так клинит? вы и говорите так? половину слов проглатывая? невозможно читать этот ваш бред. спс за вн. пжлт
04:04:06 10-10-2023
Вот массад,вот Бог ,а вот порог.