Цены на ряд локаций в этом году поднялись

15 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Бассейн / Фото: https://vk.com/arlekinopark

В Алтайский край пришла долгожданная летняя жара и в ближайшие выходные синоптики прогнозируют до +31 градуса. Городской пляж и "Водный мир" еще не открыты, так как уровень воды в Оби слишком высок. Зато работают открытые бассейны и другие пляжи. Amic.ru выяснил, где в столице Алтайского края (и недалеко от нее) можно искупаться прямо сейчас и сколько в этом году стоит отдых у воды.

Пляжный комплекс "Планета Q"

Фото: https://vk.com/planetqbarnaul

Первыми в Барнауле купальный сезон открыли в "Планете Q". Всего на ее территории семь бассейнов с подогревом. Сауна, шезлонги, зонтики входят в стоимость билета. Здесь ее не повышают третий год подряд. Для постояльцев гостиницы и мини-отеля вход в бассейн оплачивается только в день заселения, все последующие дни – купание бесплатно.

В течение лета запланированы анимационные программы, а также пенные вечеринки. Будут работать кафе, фуд-корт, бары и кальянные. С собой еду и напитки брать запрещено.

"Территория комплекса зонирована на семейную, где можно комфортно отдохнуть с детьми, и взрослую (18+). По пятницам и субботам у нас проходят тусовки, в том числе с хедлайнерами федерального уровня. В ближайшее время у нас состоятся дискотеки в стиле 90-х с участием специальных гостей", – рассказывают в "Планете Q".

Адрес: ул. Байкальская, 47

Телефон: 8-961-230-20-10

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость:

для взрослых – 800 рублей за вход, вечерний тариф с 17:00 – 400 рублей;

для детей от 3 до 12 лет – 300 рублей;

для детей до 3 лет – бесплатно.

Парк-отель "Чайка"

Фото: https://vk.com/chaika_barnaul

Бассейны в парк-отеле уже давно работают. На территории есть шезлонги и зонтики для защиты от солнца, функционируют кабинки для переодевания и летний душ. Оплачивать их дополнительно не нужно: все включено в стоимость билета. Цены в "Чайке" не стали повышать уже третий год подряд, отмечает администратор.

Для гостей парк-отеля работают спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол, волейбол и баскетбол. Есть летнее кафе, бар и веранда ресторана.

"Взрослый бассейн без подогрева, детский – подогреваемый. Для маленьких посетителей в течение лета мы будем проводить мероприятия с участием аниматоров", – отмечает администратор заведения.

Заядлым купальщикам можно купить безлимитную карту, которая будет действовать до сентября. Ее цена – 7000 рублей. При заселении в отель вход в бассейн бесплатный.

Адрес: Пионерская Долина, 4

Телефон: 556-559 (доб. 1)

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

для взрослых и детей с 13 лет – 600 рублей;

для детей с 5 до 13 лет – 300 рублей;

для детей до 5 лет – бесплатно.

Комплекс открытых бассейнов "Пляж"

Фото: https://t.me/vsenaplyazh

Пляжный сезон в комплексе уже стартовал. Взрослые смогут искупаться в большом бассейне общей площадью 1200 квадратных метров. Его минимальная глубина – 70 сантиметров, максимальная – 1,8 метра. Подогрева в нем сейчас нет, но в планах администрации его сделать. На территории "Пляжа" есть зона джакузи с гидромассажем. Они входят в стоимость билета. Цена полного дня по сравнению с прошлым годом здесь увеличилась на 100 рублей, вечернего билета – на 50.

Также здесь функционируют два детских бассейна с подогревом. Площадь одного из них в прошлом году увеличили в два раза.

На территории есть шезлонги и зонтики, душевые кабинки, детская игровая площадка, работают два кафе, медпункт. За безопасностью на воде следят спасатели. Для любителей активного отдыха есть волейбольная площадка. Детей будут развлекать аниматоры.

Адрес: Ленинградская, 7

Телефон: 76-76-76

Режим работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

для взрослых – 800 рублей;

вечерний тариф после 18:00 – 400 рублей;

для детей 3-14 лет – 300 рублей;

для детей до 3 лет – бесплатно.

"Арлекино Aqua"

Фото: https://vk.com/arlekinoaqua

Купальный сезон в парке "Арлекино" открыли в День защиты детей, 1 июня. Здесь функционируют два бассейна. Глубина взрослого варьируется от 1,2 до 1,6 метра, детского – 70 сантиметров. Оба они с подогревом.

Шезлонги, зонтики, сауна, как и в прошлом году, входят в стоимость билета (его цену за полный день подняли на 100 рублей), взять напрокат надувные круги, нарукавники и матрасы теперь не получится. Так что не забудьте прихватить из дома всю эту атрибутику. А вот со своей едой и напитками на территорию бассейна вход воспрещен. Подкрепиться и купить напитки можно в кафе или на "островке".

"У нас на территории есть фонтанчики. Вода в них фильтрованная. Чтобы ее было удобно набирать, с собой можно взять пустую бутылочку или термокружку", – рекомендует администратор.

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а

Телефон: 8-960-952-77-22

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

для взрослых – 800 рублей;

для пенсионеров – 500 рублей (при предъявлении удостоверения);

для детей 3-14 лет – 400 рублей;

для детей до 3 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении или документа на "Госуслугах").

Pool Side

Фото: https://vk.com/pool_side Два бассейна с подогревом, детский и взрослый, в Pool Side заработали с 28 мая. Глубина маленького – 40 сантиметров, большого – 1,5 метра. На территории сделали новую фотозону и зону отдыха, а также обновили ресторан.

Детей будут развлекать аниматоры, а за безопасность на воде – отвечать спасатели. В Pool Side есть раздевалки, туалеты, шезлонги.

Адрес: Жасминная, 3а

Телефон: 8-961-978-20-30

Время работы: с 10:00 до 22:00

Стоимость:

для подростков с 14 лет и взрослых с 10 до 18 часов – 800 рублей, в будни после 18:00 – 500 рублей;

для детей от 3 до 14 лет – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей.

Спорткомплекс "Обь"

В спорткомплексе "Обь" детский и взрослый бассейны под открытым небом заработали в первые выходные июня. Цены по сравнению с прошлым годом изменились, но если посетители планируют провести здесь три часа или больше, действуют акции.

Так, при оплате трех и более часов цена для взрослых – 1000 рублей, для детей до 17 лет – 750 рублей, для детей младше 7 лет – 200. Действует акция "2х2". Два часа купания взрослого с ребенком обойдется в 600 рублей, рассказали в "Оби".

Адрес: ул. Папанинцев, 96

Телефоны: 36-77-95, 36-77-97

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

для взрослых – 400 рублей/час;

для детей до 17 лет – 280 рублей/час;

для детей до 7 лет – 200 рублей/час.

Парк-отель "Лесные дали"

Фото: https://vk.com/lesdali

Глубина бассейна в "Лесных далях" – 1,6 метра, он с подогревом и температура в нем поддерживается до +27°С. Вокруг бассейна размещены лежаки. На территории комплекса можно снять в аренду баню с джакузи на открытом воздухе, а также беседку с мангалом.

Пока здесь решили оставить цены прошлого года. Если прайс поменяется, информация об этом появится в социальных сетях "Лесных далей", говорит администратор.

Адрес: ул. Широкая Просека, 17

Телефоны: 57-03-57

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

для взрослых – 450 рублей;

для детей от 2 до 12 лет – 350 рублей.

"Адриатика"

Фото: vk.comadriatikaplyazh

Летний купальный сезон начался в "Адриатике" 3 июня. Здесь функционирует один открытый бассейн с подогревом, купаться в котором могут как взрослые, так и дети. На территории есть кафе-бар.

Адрес: ул. Попова, 167а

Телефон: 501-491

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

для взрослых – 650 рублей;

для детей от 3 до 14 лет – 350 рублей;

для малышей до 3 лет – бесплатно.

Бассейн на крыше "Магис Спорт"

Фото: vk.com/magissport

С установлением жаркой погоды запустили и летний бассейн на крыше в "Магис Спорт". Попасть сюда могут не только те, у кого есть абонемент в фитнес-клуб.

Адрес: Взлетная, 25

Телефон: 502-100

Время работы: с 09:00 до 21:00

Стоимость:

для взрослых – 700 рублей;

для детей – 300 рублей;

для малышей до 3 лет – бесплатно.

"Эйлат" (озеро Варежка)

Фото: https://vk.com/eylat_22

Заработал и частный пляж "Эйлат" в поселке Южном. В народе его больше знают как озеро Варежка.

На пляже есть шезлонги, водные горки. Можно поиграть в пляжный или водный волейбол. Все эти развлечения входят в стоимость билета. В прокат можно взять катамараны и водные мотоциклы.

За 2,5 тысячи рублей можно купить абонемент, по которому на пляже можно будет отдыхать до 15 августа.

"Дети до 18 лет могут находиться на территории озера только в сопровождении взрослого", – уточняет администрация "Эйлата".

Адрес: Зоотехническая, 29в

Телефон: 8-961-233-35-90

Время работы: с 11:00 до 20:30

Стоимость:

для взрослых – 500 рублей;

для детей – 300 рублей;

после 18:00 "вечерний тариф" – 300 рублей.

Кемпинг-парк "Природа и человек" (озеро Пионерское)

Фото: https://vk.com/eylat_22

С 15 июня открылся и кемпинг-парк "Природа и человек" на озере Пионерское. На территории работает кафе, но и со своей едой сюда пускают.

На территории пляжа работают спасательный и медицинский пункты, есть прокат лодок. Обещают, что шезлонгов и зонтов от солнца хватит на всех.

"Мы очистили водоем, сделали пробы воды, чтобы они соответствовали нормам, привели в порядок берег, завезли белый песок", – рассказывает администратор.

Адрес: шоссе Ленточный Бор, 24а

Телефон: 8-903-911-80-89

Время работы: с 09:00 до 20:00

Стоимость:

для взрослых – 600 рублей;

для детей с 5 до 12 лет – 500 рублей;

для детей до 5 лет – бесплатно.

Пляж "Солнечный"

Фото: http://solnechniy.su/ph/sunbeach/

Пляжный сезон в "Солнечном" тоже уже стартовал. Вход сюда со своей едой и напитками запрещен. На территории есть кафе, бар, раздевалки, душ, горки, шезлонги. Для детей оборудованы игровая площадка, горки и аттракционы, зона купания для малышей.

Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутках № 203 и № 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от остановки "Спартак-2". Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110.

Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1

Телефон: 8-800-700-21-00

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

для взрослых – 500 рублей;

детей до 1 года – бесплатно.

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Впервые материал был опубликован 23 мая 2024 года. Обновлено и дополнено.