В каких регионах России объявлен режим контртеррористической операции. Карта
В некоторых субъектах РФ власти призвали жителей не выходить из дома без необходимости
24 июня 2023, 23:31, ИА Амител
Национальный антитеррористический комитет 24 июня сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в некоторых субъектах страны. В части других регионах власти призвали жителей не выходить из дома без необходимости.
Где именно в России ввели режим контртеррористической операции, – смотрите в инфографике amic.ru.
Что такое режим КТО?
Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.
Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.
Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?
Контртеррористическая операция – это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.
КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.
Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.
Комментарии 0