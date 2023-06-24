В каких регионах России объявлен режим контртеррористической операции. Карта

В некоторых субъектах РФ власти призвали жителей не выходить из дома без необходимости

24 июня 2023, 23:31, ИА Амител

Национальный антитеррористический комитет 24 июня сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в некоторых субъектах страны. В части других регионах власти призвали жителей не выходить из дома без необходимости.

Где именно в России ввели режим контртеррористической операции, – смотрите в инфографике amic.ru.

Что такое режим КТО?

Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.

Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.

Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?

Контртеррористическая операция – это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.

КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.

Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.