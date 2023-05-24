В России хотят ослабить режим наказаний для некоторых женщин, совершивших преступление

24 мая 2023, 09:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Верховный суд предлагает наложить запрет на заключение под стражу женщин с малолетними детьми. Но не всех.

Для урегулирования этих вопросов был подготовлен законопроект. Кого коснутся прописанные в нём положения – в материале amic.ru.

1 В каких же случаях женщину с малолетними детьми предлагают не заключать под стражу? Если женщина совершила преступление небольшой, а также средней тяжести. Но что касается последнего, тут уж будут смотреть по обстоятельствам. Вероятность того, что наказания за преступление средней тяжести женщине с маленькими детьми не избежать, останется. Даже если законопроект примут. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

2 Небольшой тяжести – это какие преступления? Согласно Уголовному кодексу, к преступлениям небольшой тяжести относятся деяния, предусматривающие максимальное наказание до трёх лет лишения свободы. В частности, это побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

3 А что будет, если преступление тяжкое? А если женщина с малолетними детьми совершит тяжкое преступление, то в случае принятия законопроекта её по-прежнему смогут заключать под стражу. А в исключительных ситуациях – и за преступление средней тяжести насильственного характера, говорится в документе.