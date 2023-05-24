В каких случаях женщин с маленькими детьми предлагают запретить заключать под стражу?
В России хотят ослабить режим наказаний для некоторых женщин, совершивших преступление
24 мая 2023, 09:01, Анастасия Бичакова
Верховный суд предлагает наложить запрет на заключение под стражу женщин с малолетними детьми. Но не всех.
Для урегулирования этих вопросов был подготовлен законопроект. Кого коснутся прописанные в нём положения – в материале amic.ru.
В каких же случаях женщину с малолетними детьми предлагают не заключать под стражу?
Если женщина совершила преступление небольшой, а также средней тяжести.
Но что касается последнего, тут уж будут смотреть по обстоятельствам. Вероятность того, что наказания за преступление средней тяжести женщине с маленькими детьми не избежать, останется. Даже если законопроект примут.
Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Небольшой тяжести – это какие преступления?
А что будет, если преступление тяжкое?
А если женщина с малолетними детьми совершит тяжкое преступление, то в случае принятия законопроекта её по-прежнему смогут заключать под стражу.
А в исключительных ситуациях – и за преступление средней тяжести насильственного характера, говорится в документе.
Статистика. Часто ли женщины, воспитывающие маленьких детей, оказываются под стражей?
Да. Судя по статистике, часто.
"По уголовным делам о насильственных преступлениях в 2022 году удовлетворено 1 379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, которым установлена инвалидность I и II группы", – привёл данные Лебедев.
10:22:46 24-05-2023
То, что она родила не даёт ей право творить что угодно, безнаказанно! Зная о возможном наказании творят всякую фигню, а если будут знать, что точно не посадят, то количество преступлений увеличится в разы!!!
13:05:28 24-05-2023
Да и раньше не закрывали за небольшой и средней тяжести преступления. Им видать делать нечего то да потому писать.
15:20:22 24-05-2023
Только имеющих грудничков на вскармливании грудью на год до перехода ребенка на обыкновенное детское питание.