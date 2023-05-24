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В каких случаях женщин с маленькими детьми предлагают запретить заключать под стражу?

В России хотят ослабить режим наказаний для некоторых женщин, совершивших преступление

24 мая 2023, 09:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Верховный суд предлагает наложить запрет на заключение под стражу женщин с малолетними детьми. Но не всех.

Для урегулирования этих вопросов был подготовлен законопроект. Кого коснутся прописанные в нём положения – в материале amic.ru.

1

В каких же случаях женщину с малолетними детьми предлагают не заключать под стражу?

Если женщина совершила преступление небольшой, а также средней тяжести.

Но что касается последнего, тут уж будут смотреть по обстоятельствам. Вероятность того, что наказания за преступление средней тяжести женщине с маленькими детьми не избежать, останется. Даже если законопроект примут.

Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

2

Небольшой тяжести – это какие преступления?

Согласно Уголовному кодексу, к преступлениям небольшой тяжести относятся деяния, предусматривающие максимальное наказание до трёх лет лишения свободы. В частности, это побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
3

А что будет, если преступление тяжкое?

А если женщина с малолетними детьми совершит тяжкое преступление, то в случае принятия законопроекта её по-прежнему смогут заключать под стражу.

А в исключительных ситуациях – и за преступление средней тяжести насильственного характера, говорится в документе.

4

Статистика. Часто ли женщины, воспитывающие маленьких детей, оказываются под стражей?

Да. Судя по статистике, часто.

"По уголовным делам о насильственных преступлениях в 2022 году удовлетворено 1 379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, которым установлена инвалидность I и II группы", – привёл данные Лебедев.

Законопроекты

Комментарии 3

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Ирина

10:22:46 24-05-2023

То, что она родила не даёт ей право творить что угодно, безнаказанно! Зная о возможном наказании творят всякую фигню, а если будут знать, что точно не посадят, то количество преступлений увеличится в разы!!!

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Гость

13:05:28 24-05-2023

Да и раньше не закрывали за небольшой и средней тяжести преступления. Им видать делать нечего то да потому писать.

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Гость

15:20:22 24-05-2023

Только имеющих грудничков на вскармливании грудью на год до перехода ребенка на обыкновенное детское питание.

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