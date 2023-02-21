В стоматологической клинике Carrolit есть специалист, который занимается непосредственно лечением пародонтита

21 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Доктор Елена Рыкова с пациентом / Фото: Carrolit

Пародонтит, или воспаление дёсен, встречается у 90% населения Земли. В барнаульской стоматологической клинике Carrolit рассказали, какие симптомы у этого заболевания и к какому врачу обращаться с проблемой дёсен, чтобы сберечь зубы.

Симптомы пародонтита

Пародонтит имеет несколько стадий. На начальных стадиях пациенты замечают следующие симптомы:

кровоточивость и отёчность дёсен;

ощущение зуда в этой области;

реже – неприятный запах изо рта.

Впрочем, человека может ничего не беспокоить, но ткани пародонта тем временем воспаляются и разрушаются.

На этом этапе патологический процесс ещё обратим и исход лечения будет благоприятный. Причём можно обойтись консервативным лечением.

На второй стадии могут появляться гнойные выделения из пародонтальных карманов, а кровоточивость усилится. Дёсны становятся рыхлыми, гиперемированными. В некоторых случаях чувствуется боль во время приёма пищи и чистки зубов. Дегенеративные (разрушительные) процессы протекают до половины корня зуба: пациенты на этой стадии замечают, что зубы начинают расшатываться.

В будущем, когда болезнь переходит в следующую стадию, боль становится почти постоянной. Меняется внешний вид зубного ряда – становятся больше межзубные промежутки, оголяются корни зубов. Пародонтальные карманы увеличиваются, становятся очагами гнойных воспалений. Всё больше тканей пародонта разрушаются, зубы начинают выпадать.

Воспаление также сказывается и на общем самочувствии. Более того, появляется риск развития остеомиелита. Наиболее частый итог запущенного пародонтоза – выпадение зубов.













Доктор Елена Рыкова с пациентом / Фото: Carrolit

Что делать, если появились симптомы пародонтита?

Избежать всех этих ужасов помогает врач-пародонтолог. Это редкая для Барнаула специальность.

В целом же пародонтология – это область медицины, которая включает в себя профилактику и лечение околозубных тканей. Конечно, это не только дёсны, а также челюстная кость и цемент, который соединяет зуб с костью челюсти, прикрепляя его к периодонтальной связке. Она, в свою очередь, удерживает зуб на месте в челюстной кости.

Пародонтолог занимается лечением всех этих структур.

Профессионалы этой области работают в барнаульской клинике Carrolit.

"Часто пациенты приходят слишком поздно, и приходится прибегать к хирургическим методам. Легче всегда прийти на осмотр и убедиться, что всё можно быстро и безболезненно вылечить", – говорит врач-пародонтолог клиники Carrolit Елена Рыкова.









Стоматологическая клиника Carrolit / Фото: Carrolit

Как лечат пародонтоз?

Методы лечения пародонтоза:

Необходимо провести санацию полости рта, лечение кариозных зубов, удаление зубных отложений. В качестве лечения часто используют шинирование поражённых зубов стекловолоконными нитями и коронками. Этот метод позволяет как бы скрепить зубы, которые расшатались вследствие заболевания тканей пародонта, а также замедлить течение болезни. Медикаментозные методы: витамины, противовоспалительные препараты и антибиотики.

В тяжёлых случаях требуется хирургическое вмешательство. Одно из них – лоскутная операция.

Все перечисленные методы успешно используются специалистами клиники Carrolit. Однако профессионалы в области пародонтологии уверяют, что гораздо проще и безопаснее для пациента следить за здоровьем зубов и дёсен и заниматься профилактикой пародонтоза. Тем более что в клинике Carrolit есть для этого все необходимые ресурсы.

"Это стоматология, которая создана заботиться о здоровье и красоте пациентов. Мы делаем всё возможное, чтобы предлагать вам услуги стоматологии и косметологии и сервис самого высшего уровня", – рассказал главный врач клиники Carrolit Станислав Гончаров.

Carrolit (ООО "Стоматологическая клиника "Крокус")

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Адрес: г. Барнаул, ул. 1905 года, 25

Тел.: 8 (3852) 590-828, 8-999-323-08-28

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