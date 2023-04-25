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В Камне-на-Оби местные жители "покупали" медицинские справки на права

Теперь им грозит срок — следователи возбудили уголовное дело на взяткодателей

25 апреля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шести жителей Камня-на-Оби, которые "покупали" у фельдшера поликлиники медицинские заключения для получения или замены водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, "схема" действовала с 2019 по 2022 год. Местные жители перечисляли медику различные суммы, от 10 до 275 тысяч рублей, для получения заключений без прохождения медосмотра.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства. Действиям медицинского работника также будет дана надлежащая правовая оценка. 

Комментарии 5

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Гость

08:00:18 26-04-2023

Что ж это за справку можно купить для водителя за 275 тыр? Слепому наркоману-алкашу с шизофренией? И теперь он на дорогах?

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ВВП

08:02:16 26-04-2023

до 275 тысяч рублей Это чем надо белеть, что бы такую цену платить, только психиатрия))

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Гость

08:43:36 26-04-2023

ВВП (08:02:16 26-04-2023) до 275 тысяч рублей Это чем надо белеть, что бы такую цену п... Надо жить в камне на Оби.

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Гость

12:11:28 26-04-2023

Я не одобряю взятки. Но государством установлены суммы за получение этой справки. Деньги что ты не "дурак", что не наркоман и не состоишь на учете как алкоголик например. Я должен заплатить за эту справку. Заплатить за то что я не стою на учете.! Мне эта справка не нужна. Справка нужна государству. Мед.учреждения государственные и я плачу налоги на их содержание. Почему я им должен еще платить. Продумайте справедливую процедуру контроля и не будет взяток.

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кок

15:28:08 26-04-2023

Справедливую??? Вы серъезно????

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