В Камне-на-Оби местные жители "покупали" медицинские справки на права
Теперь им грозит срок — следователи возбудили уголовное дело на взяткодателей
25 апреля 2023, 22:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шести жителей Камня-на-Оби, которые "покупали" у фельдшера поликлиники медицинские заключения для получения или замены водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, "схема" действовала с 2019 по 2022 год. Местные жители перечисляли медику различные суммы, от 10 до 275 тысяч рублей, для получения заключений без прохождения медосмотра.
Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства. Действиям медицинского работника также будет дана надлежащая правовая оценка.
08:00:18 26-04-2023
Что ж это за справку можно купить для водителя за 275 тыр? Слепому наркоману-алкашу с шизофренией? И теперь он на дорогах?
08:02:16 26-04-2023
до 275 тысяч рублей Это чем надо белеть, что бы такую цену платить, только психиатрия))
08:43:36 26-04-2023
ВВП (08:02:16 26-04-2023) до 275 тысяч рублей Это чем надо белеть, что бы такую цену п... Надо жить в камне на Оби.
12:11:28 26-04-2023
Я не одобряю взятки. Но государством установлены суммы за получение этой справки. Деньги что ты не "дурак", что не наркоман и не состоишь на учете как алкоголик например. Я должен заплатить за эту справку. Заплатить за то что я не стою на учете.! Мне эта справка не нужна. Справка нужна государству. Мед.учреждения государственные и я плачу налоги на их содержание. Почему я им должен еще платить. Продумайте справедливую процедуру контроля и не будет взяток.
15:28:08 26-04-2023
Справедливую??? Вы серъезно????