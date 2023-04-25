В Камне-на-Оби местные жители "покупали" медицинские справки на права

Теперь им грозит срок — следователи возбудили уголовное дело на взяткодателей

25 апреля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шести жителей Камня-на-Оби, которые "покупали" у фельдшера поликлиники медицинские заключения для получения или замены водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, "схема" действовала с 2019 по 2022 год. Местные жители перечисляли медику различные суммы, от 10 до 275 тысяч рублей, для получения заключений без прохождения медосмотра.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства. Действиям медицинского работника также будет дана надлежащая правовая оценка.