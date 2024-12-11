В Камне-на-Оби отремонтируют больницу, на которую жаловались пациенты

Работы запланированы на 2025 год

11 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru

В Каменской межрайонной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю и уже в 2024-м сделают срочный ремонт. Об этом сообщает Минздрав региона.

Ранее пациенты пожаловались на протекающую крышу в главном корпусе. Главврач Светлана Шитова рассказала, что госэкспертиза проектно-сметной документации для капремонта кровли находится на финальном этапе.

"Работы запланированы на 2025 год после проведения конкурса", – рассказали в министерстве.

После сигнала от населения глава Минздрава поручил в течение двух недель провести в больнице возможные работы. Замглавврача Алексей Хребтов уже встретился со специалистами подрядчика.

За последние пять лет на капитальный ремонт и оборудование для больницы выделили более 126 млн рублей.

Отремонтированы первично-сосудистое отделение, реанимация, заменены лифты. Также сделан ремонт приемного отделения, помещений для отделения переливания крови, установлены новые флюорографы, рентген-аппараты и маммограф.

Кроме того, на капремонт отделения урологии и травматологии из краевого бюджета направят 36 млн рублей.