НОВОСТИЗдоровье

В Камне-на-Оби отремонтируют больницу, на которую жаловались пациенты

Работы запланированы на 2025 год

11 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru
Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru

В Каменской межрайонной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю и уже в 2024-м сделают срочный ремонт. Об этом сообщает Минздрав региона.

Ранее пациенты пожаловались на протекающую крышу в главном корпусе. Главврач Светлана Шитова рассказала, что госэкспертиза проектно-сметной документации для капремонта кровли находится на финальном этапе.

"Работы запланированы на 2025 год после проведения конкурса", – рассказали в министерстве.

После сигнала от населения глава Минздрава поручил в течение двух недель провести в больнице возможные работы. Замглавврача Алексей Хребтов уже встретился со специалистами подрядчика.

За последние пять лет на капитальный ремонт и оборудование для больницы выделили более 126 млн рублей.

Отремонтированы первично-сосудистое отделение, реанимация, заменены лифты. Также сделан ремонт приемного отделения, помещений для отделения переливания крови, установлены новые флюорографы, рентген-аппараты и маммограф.

Кроме того, на капремонт отделения урологии и травматологии из краевого бюджета направят 36 млн рублей.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Камень-на-Оби медицина здравоохранение Больницы Минздрав

Комментарии 4

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Андрей

23:34:58 11-12-2024

Лежал осенью в 2017. Матрасы царских времен - тоненькие, две простынки. Два и три - не спасают от жутких пружин древних железных медицинских кроватей - приходится червяком меж них. Одеяльце стерто практически до дырочек. Чуть похолодало и капец, холодно. Больница большая, светлая и пустая! Оборудования - ноль. Медсестры и врачи сколь не изголяются: если оборудования нет и сделать они ничего путного из пальца не могут.

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Гость

08:48:06 12-12-2024

А мост когда построят?

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Жора

09:53:36 12-12-2024

Гость (08:48:06 12-12-2024) А мост когда построят? ... После концерта в Пальмире.

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Андрей

23:28:33 12-12-2024

Гость (08:48:06 12-12-2024) А мост когда построят? ... Так построили, все! Железнодорожный.

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