В Камне-на-Оби отремонтируют больницу, на которую жаловались пациенты
Работы запланированы на 2025 год
11 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
В Каменской межрайонной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю и уже в 2024-м сделают срочный ремонт. Об этом сообщает Минздрав региона.
Ранее пациенты пожаловались на протекающую крышу в главном корпусе. Главврач Светлана Шитова рассказала, что госэкспертиза проектно-сметной документации для капремонта кровли находится на финальном этапе.
"Работы запланированы на 2025 год после проведения конкурса", – рассказали в министерстве.
После сигнала от населения глава Минздрава поручил в течение двух недель провести в больнице возможные работы. Замглавврача Алексей Хребтов уже встретился со специалистами подрядчика.
За последние пять лет на капитальный ремонт и оборудование для больницы выделили более 126 млн рублей.
Отремонтированы первично-сосудистое отделение, реанимация, заменены лифты. Также сделан ремонт приемного отделения, помещений для отделения переливания крови, установлены новые флюорографы, рентген-аппараты и маммограф.
Кроме того, на капремонт отделения урологии и травматологии из краевого бюджета направят 36 млн рублей.
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Лежал осенью в 2017. Матрасы царских времен - тоненькие, две простынки. Два и три - не спасают от жутких пружин древних железных медицинских кроватей - приходится червяком меж них. Одеяльце стерто практически до дырочек. Чуть похолодало и капец, холодно. Больница большая, светлая и пустая! Оборудования - ноль. Медсестры и врачи сколь не изголяются: если оборудования нет и сделать они ничего путного из пальца не могут.
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