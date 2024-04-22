В Карачаевске убили двух полицейских, еще один ранен

Нападавшего разыскивают

22 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Карачаевске неизвестный напал на наряд полиции. Двое сотрудников погибли, еще один госпитализирован, сообщили в СК Карачаево-Черкесской Республики.

Инцидент случился 22 апреля. Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям, а затем похитил их табельное оружие и боеприпасы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном ношении и хранении оружия и хищении оружия и боеприпасов.

Следователи выясняют все обстоятельства и разыскивают нападавшего.