В Казахстане начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков

с 1 июля Казахстан запретил обратную загрузку полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами ЕАЭС

06 июля 2024, 09:16, ИА Амител

Грузовики / Фото: amic.ru

Таможенная служба Комитета государственных доходов Казахстана начала задерживать российские грузовые фуры с товарами из стран Европейского союза (ЕС). Как сообщает РБК, об этом заявили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

"Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана", – сказано в публикации.

По их информации, ограничения связаны с тем, что с 1 июля Казахстан запретил обратную загрузку полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Напомним, что в феврале уже случались задержки с пересечением грузовиками российско-казахстанской границы. Тогда на границе застряло почти 300 фур. Кризис был связан с затруднениями в работе контрольно-пропускного пункта.