В Казахстане вернули масочный режим

В медучреждениях он будет обязательным, а в общественных местах – рекомендательный

09 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: unsplash.com

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова вернула обязательное использование медицинских масок в медорганизациях и рекомендательное – в местах массового скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановление вступило в силу с четверга, 8 февраля. Отметим, что ранее в здании палаты парламента также ввели масочный режим, а совещания будут проводиться в онлайн-формате. Решение принято из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

По данным Минздрава Казахстана, в прошлом году в стране зафиксировали чуть больше 12 тысяч случаев заражения COVID-19. В январе 2024 года в ведомстве заверили, что ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной.