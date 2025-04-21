В Казани выступление Хакамады отменили после жалоб участников СВО
Незадолго до ее выхода в здании объявили эвакуацию без объяснения причин
21 апреля 2025, 22:30, ИА Амител
Выступление экономиста, бизнес-тренера Ирины Хакамады отменили после жалоб депутата, к которому обратились родные бойцов спецоперации. Об этом сообщает InKazan.ru.
Публицист должна была выступить с мастер-классом на площадке торгового центра "Корстон". Незадолго до ее выхода в здании объявили эвакуацию без объяснения причин.
Накануне татарстанский депутат Эдуард Шариев заявил, что к нему обратились родственники и близкие участников специальной военной операции с вопросом о том, почему представители оппозиции могут открыто выступать в Казани. По его мнению, Хакамаде нужно присвоить иноагентский статус. Он обратился в прокуратуру с требованием отменить мероприятие.
03:07:39 22-04-2025
Отправит её ровно на три буквы и на 4 стороны. Она иноагент!!!
07:47:39 22-04-2025
Муслим загиров (03:07:39 22-04-2025) Отправит её ровно на три буквы и на 4 стороны. Она иноагент!... А вы у нас суд?
05:49:47 22-04-2025
Началось
09:59:16 22-04-2025
Гость (05:49:47 22-04-2025) Началось ... давно пора.
07:46:21 22-04-2025
ХАКАМАДА ОСКОРБИЛА УЧАСТНИКОВ СВО. Так тебе и надо, хакамада, что у тебя такая дочь, недоделанная.
09:36:03 22-04-2025
Хакмада: советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.
Депутат Государственной думы I, II и III созывов (1993—1997; 1999—2003), сопредседатель политической партии «Союз правых сил» (2001—2004), кандидат в президенты Российской Федерации (2004), член Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека (2012—2018). Номинант Нобелевской премии Мира (2005).
Как бы нормальные заслуги у тётки, можно и послушать.
Что касаемо вопроса "почему представители оппозиции могут открыто выступать в Казани" - так ведь оппозиция это нормально в нормальном обществе.
10:20:45 22-04-2025
а что она сделала? я не в теме
10:28:32 22-04-2025
Гость (10:20:45 22-04-2025) а что она сделала? я не в теме... Ахеджакова ахеджакнулась, а Хакамада хакамаднулась.
10:54:41 22-04-2025
Гость (10:20:45 22-04-2025) а что она сделала? я не в теме... В теме СВО за базаром не следит.
11:08:41 22-04-2025
"— Самый лучший секс был с 45 до 55. В тот период у меня появился молодой человек, младше меня на 30 лет. Мы прекрасно провели с ним пять лет, — вспоминала как-то Хакамада."
подозрительная хакамада.
11:11:09 22-04-2025
Помню её выступление по телевизору в 90-е годы, когда она была ещё на взлёте. Связано это было с акцией воркутинских шахтёров в связи с невыплатой зарплаты, простоями. Хакамада предложила им не касками по рельсам стучать, а сброситься на автобус, чтобы ездить в тундру собирать и продавать морошку, тем самым обеспечивая свои семьи. Ярко помню этот сюжет по телевизору. С тех пор она вызывает только негативные эмоции. И она сейчас кого-то
хочет учить? Из одной шайки с Чубайсом.
13:11:55 22-04-2025
Гость (11:11:09 22-04-2025) Помню её выступление по телевизору в 90-е годы, когда она бы... Так и все сегодня властьпридержащие из "одной шайки" с чубайсом))) Пока он сам верховного не попросил об отставке. Всего 3 года прошло, как шайки не стало))).
30лет дяденька был тем или иным образом "во власти"