В Казани выступление Хакамады отменили после жалоб участников СВО

Незадолго до ее выхода в здании объявили эвакуацию без объяснения причин

21 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

Выступление экономиста, бизнес-тренера Ирины Хакамады отменили после жалоб депутата, к которому обратились родные бойцов спецоперации. Об этом сообщает InKazan.ru.

Публицист должна была выступить с мастер-классом на площадке торгового центра "Корстон". Незадолго до ее выхода в здании объявили эвакуацию без объяснения причин.

Накануне татарстанский депутат Эдуард Шариев заявил, что к нему обратились родственники и близкие участников специальной военной операции с вопросом о том, почему представители оппозиции могут открыто выступать в Казани. По его мнению, Хакамаде нужно присвоить иноагентский статус. Он обратился в прокуратуру с требованием отменить мероприятие.