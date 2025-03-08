В Кемерове проверяют детсад из-за больной туберкулезом воспитательницы

Детей отправили на обследование

08 марта 2025, 20:35, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Кемерове воспитательница детсада № 238 заболела туберкулезом, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Детей отправили на профилактическое обследование, по результатам которого примут решение о назначении лечения.

В самом учреждении проводят эпидемиологическое расследование.

В детском саду уже провели заключительную дезинфекцию. Ведомство держит ситуацию на контроле.