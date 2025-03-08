В Кемерове проверяют детсад из-за больной туберкулезом воспитательницы
Детей отправили на обследование
08 марта 2025, 20:35, ИА Амител
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
В Кемерове воспитательница детсада № 238 заболела туберкулезом, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.
Детей отправили на профилактическое обследование, по результатам которого примут решение о назначении лечения.
В самом учреждении проводят эпидемиологическое расследование.
В детском саду уже провели заключительную дезинфекцию. Ведомство держит ситуацию на контроле.
21:37:03 08-03-2025
Почему новости про детсад всегда сопровождаются этой картинкой с куклой на стуле? Это крипово как то. Сгенерьте норм картинку, приятную.
08:08:03 09-03-2025
Гость (21:37:03 08-03-2025) Почему новости про детсад всегда сопровождаются этой картинк... Какая жизнь, такая и картинка! Просто замечательная. А если тебя кукла на стуле страшит, обратись к доктору.
20:10:23 09-03-2025
Кемерово. Не склоняется.