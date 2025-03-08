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В Кемерове проверяют детсад из-за больной туберкулезом воспитательницы

Детей отправили на обследование

08 марта 2025, 20:35, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Кемерове воспитательница детсада № 238 заболела туберкулезом, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Детей отправили на профилактическое обследование, по результатам которого примут решение о назначении лечения.

В самом учреждении проводят эпидемиологическое расследование.

В детском саду уже провели заключительную дезинфекцию. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Кемеровская область школы и детсады Заболевания

Комментарии 3

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Гость

21:37:03 08-03-2025

Почему новости про детсад всегда сопровождаются этой картинкой с куклой на стуле? Это крипово как то. Сгенерьте норм картинку, приятную.

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Гость

08:08:03 09-03-2025

Гость (21:37:03 08-03-2025) Почему новости про детсад всегда сопровождаются этой картинк... Какая жизнь, такая и картинка! Просто замечательная. А если тебя кукла на стуле страшит, обратись к доктору.

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Гость

20:10:23 09-03-2025

Кемерово. Не склоняется.

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