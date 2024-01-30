В Кемерово первоклассник принес в школу муляж бомбы, который собрал в подарок деду

В результате всю школу эвакуировали, а на место прибыли полицейские. Правоохранители изъяли муляж

30 января 2024, 22:02, ИА Амител

Бомба / Источник фото: unsplash.com

В Кемерово первоклассник принес в школу муляж бомбы, который он собрал в качестве подарка дедушке на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 29 января в поселке Металлплощадка. На входе в школу охранники обнаружили у 7-летнего мальчика предмет, подозрительно похожий на взрывное устройство. Охранникам Женя заявил, что это просто муляж бомбы.

Предмет состоял из трёх алюминиевых банок газировки, перемотанных скотчем. В ответ на появившиеся вопросы Женя ответил, что этот муляж взрывчатки он изготовил в качестве подарка дедушке на 23 Февраля.

В результате всю школу эвакуировали, а на место прибыли полицейские. Правоохранители изъяли муляж. Что грозит ребенку или его родителям – пока неизвестно.