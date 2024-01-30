В Кемерово первоклассник принес в школу муляж бомбы, который собрал в подарок деду
В результате всю школу эвакуировали, а на место прибыли полицейские. Правоохранители изъяли муляж
30 января 2024, 22:02, ИА Амител
В Кемерово первоклассник принес в школу муляж бомбы, который он собрал в качестве подарка дедушке на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 29 января в поселке Металлплощадка. На входе в школу охранники обнаружили у 7-летнего мальчика предмет, подозрительно похожий на взрывное устройство. Охранникам Женя заявил, что это просто муляж бомбы.
Предмет состоял из трёх алюминиевых банок газировки, перемотанных скотчем. В ответ на появившиеся вопросы Женя ответил, что этот муляж взрывчатки он изготовил в качестве подарка дедушке на 23 Февраля.
В результате всю школу эвакуировали, а на место прибыли полицейские. Правоохранители изъяли муляж. Что грозит ребенку или его родителям – пока неизвестно.
09:00:10 31-01-2024
ЗАботливый пацан. Пади дед и научил такие делать. ))