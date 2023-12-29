В Киеве заявили об отсутствии денег на мобилизацию 500 тысяч человек
По словам депутата Ярослава Железняка, на эти цели не хватает 580 млрд гривен
29 декабря 2023, 07:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У Украины нет денег на выполнение плана по мобилизации 500 тысяч человек, заявил "Украинской правде" депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
По его словам, военный бюджет страны на 2024 год составляет 1,6 трлн гривен, но на нужды армии этого не хватает.
"Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 580 млрд гривен. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем", – сказал он.
Ранее командование ВСУ запросило мобилизацию еще полумиллиона человек.
09:11:39 29-12-2023
об отсутствии денег на мобилизацию 500 тысяч человек --- интересно, что не на отсутствие желания 500 тысяч пойти воевать вместо закончившихся