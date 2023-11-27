В Китае опровергли слухи о возможном строительстве тоннеля под Крымским мостом
Китайский дипломат назвал эту информацию безосновательной
27 ноября 2023, 16:47, ИА Амител
В Китае опровергли информацию о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь назвал эту слухи безосновательными и отказался их комментировать.
Поводом для рассуждений на эту тему стала публикация The Washington Post, в которой издание утверждало, что Россия и Китай обсуждали возможность строительства тоннеля под Керченским проливом. Также издание писало о том, что профинансировать строительство может китайский банк, а стоимость проекта составит пять миллиардов долларов.
Взамен на это Китаю якобы нужно было предоставить проезд по этому тоннелю.
17:38:45 27-11-2023
идея супер...в Барнаул их позовите, срочно нужен тоннель под ЖД путями на Ленина и Юрина
17:41:25 27-11-2023
Какой интерес у Китая к поездкам по этому тоннелю?
19:28:30 27-11-2023
... (17:41:25 27-11-2023) Какой интерес у Китая к поездкам по этому тоннелю? ... Очередную китайскую заразу распространять