В Китае опровергли слухи о возможном строительстве тоннеля под Крымским мостом

Китайский дипломат назвал эту информацию безосновательной

27 ноября 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Китае опровергли информацию о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь назвал эту слухи безосновательными и отказался их комментировать.

Поводом для рассуждений на эту тему стала публикация The Washington Post, в которой издание утверждало, что Россия и Китай обсуждали возможность строительства тоннеля под Керченским проливом. Также издание писало о том, что профинансировать строительство может китайский банк, а стоимость проекта составит пять миллиардов долларов.

Взамен на это Китаю якобы нужно было предоставить проезд по этому тоннелю.