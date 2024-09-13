В Китае с 2025 года начнут повышать пенсионный возраст

Это первое подобное изменение в КНР с 1950-х годов

13 сентября 2024, 23:35, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: unsplash.com

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил план поэтапного повышения пенсионного возраста с 1 января 2025 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Для мужчин он будет поднят до 63 лет с нынешних 60 лет. Для женщин рабочих профессий возраст выхода на пенсию будет доведен до 55 лет с 50 лет, для женщин, работающих в офисах, – до 58 лет с 55 лет. Процесс будет постепенным и займет в общей сложности 15 лет.

Кроме того, начиная с 2030 года минимальный срок уплаты пенсионных взносов, необходимый для получения выплат после выхода на пенсию, будет постепенно повышаться с 15 лет до 20 лет. Темп – шесть месяцев ежегодно. При этом граждане смогут выходить на пенсию на три года раньше установленного пенсионного возраста, если к тому времени истечет период уплаты пенсионных взносов.

Отметим, что это первое повышение пенсионного образа в Китае с 1950-х годов. Кроме того, в 2024 году Китай повысил средний размер базовой пенсии на 3%. Размер выплат увеличивается 20-й год подряд.