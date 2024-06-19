В КНДР на концерте в честь Путина исполнили песню SHAMAN "Встанем"
Также там прозвучали военные песни и композиции других российских коллективов
19 июня 2024, 21:25, ИА Амител
Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube
Песню певца SHAMAN "Встанем" спели в Пхеньяне в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщает телеканал "360".
Концерт состоялся в Пхеньянском доме спорта. На мероприятии присутствовали лидеры обеих стран и их делегации. Перед началом концертной программы прозвучали государственные гимны РФ и КНДР.
После этого корейские музыканты исполнили военные песни: "Священная война", "С чего начинается Родина", "Катюша" и "Нам нужна одна Победа". А также композиции Григория Лепса "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и группы Любэ "Отчего так в России березы шумят".
07:48:14 20-06-2024
Вчера в сети появились отрывки концерта. Это очень, очень круто! Мороз по коже! Как корейские артисты прочувствовали наши песни и спели на «высоком нерве»! Для меня неожиданно такое проникновение корейцев в суть российской души.
08:55:10 20-06-2024
Гость (07:48:14 20-06-2024) Вчера в сети появились отрывки концерта. Это очень, очень к... под дулом и с голодухи, еще не так проникнешься
08:10:05 20-06-2024
Сколько не спрашивал у людей. Ни попался не один кому бы он нравился. Это не мешает ему быть мега-популярным.
А вот эта черная кожа и повязка на рукаве, это ж вообще у людей по старше должно на генетическом уровне отторжение вызывать.
08:40:53 20-06-2024
Гость (08:10:05 20-06-2024) Сколько не спрашивал у людей. Ни попался не один кому бы он ... А ты наверное себя ощущаешь, как местный клоун, который полгорода знает?
09:23:50 20-06-2024
Гость (08:40:53 20-06-2024) А ты наверное себя ощущаешь, как местный клоун, который полг... я барнаулец и в чем он не прав? удода этого насильно втыкают на всех официальных мероприятиях, слушают его единицы, ни в машине ни разу ни у кого не слышал, из окон домов он не орет. Все либо рэп, либо зарубежное, либо блатняк слушают. Белобрысый ваш без трусов с микрофоном в штанах никому даром не упал...
09:35:02 20-06-2024
Гость (09:23:50 20-06-2024) я барнаулец и в чем он не прав? удода этого насильно втыкают... Я гляжу про отсутствие трусов информашка запомнилась? Фетишист? Бггг.
08:29:28 20-06-2024
я "люди постарше" и кожаная косуха вызывает у меня только положительные эмоции, такие куртени были пределом мечты студентов, на них зарабатывали сами, в стройотрядах, носили в любую погоду, ибо кожа натуральная....а что касается повязки на рукаве- тоже эмоции положительные, такие повязки, только красного цвета выдавались дружинникам, которые патрулировали по городу, помогая людям в погонах пресекать хулиганство неадекватов...в дружинники еще надо было попасть по конкурсу, брали самых лучших, успешных.. у меня фоточка сохранилась, как мы дежурили в парке с подружкой...
09:09:41 20-06-2024
тамара (08:29:28 20-06-2024) я "люди постарше" и кожаная косуха вызывает у меня только по... ...если по отдельности куртка и отдельно повязка. Что то не припомню дружинников в дефицитных и порицаемых обществом, косухах и с повязкой. Выглаженные брюки, рубашка и пиджак - вот как одевался советский человек, нечего тут врать. А вот образ от hugo boss и повязка - это комплект сами догадаетесь чего и только дурак или упертый может этого не замечать и уверяю вас, нам все эти лозунги и свастики еще аукнутся и считаю это компрометацией России! Будем, как Германия, 100 лет отмываться
09:14:55 20-06-2024
Гость (09:09:41 20-06-2024) ...если по отдельности куртка и отдельно повязка. Что то не ... Да вам похоже уже не отмыться, по уши в дерьме.
10:31:43 20-06-2024
тамара (08:29:28 20-06-2024) я "люди постарше" и кожаная косуха вызывает у меня только по... Абсолютно поддерживаю, так и было!
09:07:19 20-06-2024
Корейцы и китайцы очень проникновенно исполняют советские/российские песни, они в отличии от нас не сворачивали со своего пути и хорошо помнят о той помощи, какую им оказал, в свое время, СССР.
10:12:58 20-06-2024
Да вы что? Как же вы не понимаете? Макаревич вот это певец!!!! Как там вот новый поворот и мотор ревет! Надо было его в еёлючать и петь. Этот тип сколько не спрашивал. Вот Макаревич по-любому всем нравится. Прям к бабке не ходи. Давайте везде крутить Макаревича!!!!
10:33:30 20-06-2024
Если отбросить политику, то Макаревич и Пугачева внесли достойный клад в музыку, Шаман -нет.
10:41:48 20-06-2024
Гость (10:33:30 20-06-2024) Если отбросить политику, то Макаревич и Пугачева внесли дост... Да макаревич вообще ничтожество, пыль..... и еще ненавидит Россию
11:07:38 20-06-2024
Гость (10:33:30 20-06-2024) Если отбросить политику, то Макаревич и Пугачева внесли дост... если из творчества Макаревича убрать политику там вообще ничего не останется. Макаревич как раз тот пример творчества- политического паразитного. Приживала на политической ситуации. Все песни м политическим мотивом. Полит строй изменился и его выкинули на помойку. Вот и вся цена его творчеству основанному на политике...
13:16:30 20-06-2024
Не гость (11:07:38 20-06-2024) если из творчества Макаревича убрать политику там вообще нич... " Он был старше её, она была хороша..."
Вы думаете это он про САМОГО?
14:51:13 20-06-2024
Гость (13:16:30 20-06-2024) " Он был старше её, она была хороша..."Вы думаете это он... Так посмотрите, у Макара сейчас жена младше на 31 год, правда, с учетом реальности, петь надо "он был старше её, она была очень страшна..."