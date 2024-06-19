В КНДР на концерте в честь Путина исполнили песню SHAMAN "Встанем"

Также там прозвучали военные песни и композиции других российских коллективов

19 июня 2024, 21:25, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Песню певца SHAMAN "Встанем" спели в Пхеньяне в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщает телеканал "360".

Концерт состоялся в Пхеньянском доме спорта. На мероприятии присутствовали лидеры обеих стран и их делегации. Перед началом концертной программы прозвучали государственные гимны РФ и КНДР.

После этого корейские музыканты исполнили военные песни: "Священная война", "С чего начинается Родина", "Катюша" и "Нам нужна одна Победа". А также композиции Григория Лепса "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и группы Любэ "Отчего так в России березы шумят".