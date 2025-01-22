В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула сменилось руководство

На должность председателя комитета назначили Романа Тасюка

22 января 2025, 07:45, ИА Амител

Роман Тасюк / Фото: администрация Барнаула

Председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула назначен Роман Тасюк. Соответствующее распоряжение было подписано главой города Вячеславом Франком. Об этом сообщили в мэрии.

Тасюк Роман Александрович родился в селе Ключи Ключевского района Алтайского края 14 ноября 1990 года.

В 2013 году окончил АлтГУ по специальности "Юриспруденция", в 2018-м – магистратуру АГАУ по направлению "Землеустройство и кадастры", а в 2023-м – магистратуру АлтГТУ им. И.И. Ползунова по направлению "Строительство".

"С 2014 года замещает должности муниципальной службы в комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула: ведущего специалиста отдела дежурных планов и информационного обеспечения, главного специалиста отдела дежурных планов, начальника отдела дежурных планов, заместителя председателя комитета", – подчеркнули в администрации Барнаула.

За период трудовой деятельности награжден благодарственным письмом администрации города в 2015 и 2018 годах, а также почетной грамотой администрации города в 2023 году.

20 января 2025 года Романа Тасюка назначили на главную должность муниципальной службы краевой столицы – председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.