В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула сменилось руководство
На должность председателя комитета назначили Романа Тасюка
22 января 2025, 07:45, ИА Амител
Председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула назначен Роман Тасюк. Соответствующее распоряжение было подписано главой города Вячеславом Франком. Об этом сообщили в мэрии.
Тасюк Роман Александрович родился в селе Ключи Ключевского района Алтайского края 14 ноября 1990 года.
В 2013 году окончил АлтГУ по специальности "Юриспруденция", в 2018-м – магистратуру АГАУ по направлению "Землеустройство и кадастры", а в 2023-м – магистратуру АлтГТУ им. И.И. Ползунова по направлению "Строительство".
"С 2014 года замещает должности муниципальной службы в комитете по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула: ведущего специалиста отдела дежурных планов и информационного обеспечения, главного специалиста отдела дежурных планов, начальника отдела дежурных планов, заместителя председателя комитета", – подчеркнули в администрации Барнаула.
За период трудовой деятельности награжден благодарственным письмом администрации города в 2015 и 2018 годах, а также почетной грамотой администрации города в 2023 году.
20 января 2025 года Романа Тасюка назначили на главную должность муниципальной службы краевой столицы – председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
07:52:48 22-01-2025
Он родился чиновником? Сам что-то делать умеет? Хотелось бы, чтобы люди приходили к должностям через опыт.
08:06:22 22-01-2025
Гость (07:52:48 22-01-2025) Он родился чиновником? Сам что-то делать умеет? Хотелось бы,... Нас захватили?
07:53:23 22-01-2025
Где архитектура и где юриспруденция с кадастром?!
I think he is a wrong person for this position.
08:07:25 22-01-2025
Гость (07:53:23 22-01-2025) Где архитектура и где юриспруденция с кадастром?!I think... Учиться в магистратуре по направлению "Строительство", не имея базового образования строительного, - это же смешно. После вуза и сразу в комитет ведущим специалистом. Юрист руководит строительством. Был в администрации еще мелиоратор из сельхоза, транспортные вопросы решал. Посмотрим на строительство, архитектуру и развитие Барнаула через пару лет, может прорвемся.
08:13:27 22-01-2025
Гость (07:53:23 22-01-2025) Где архитектура и где юриспруденция с кадастром?!I think... Там же где и магистратура АлтГТУ им. И.И. Ползунова по направлению "Строительство".
09:26:11 22-01-2025
Гость (07:53:23 22-01-2025) Где архитектура и где юриспруденция с кадастром?!I think... всем известно где)...в Буркина фасе
20:49:43 22-01-2025
Гость (07:53:23 22-01-2025) Где архитектура и где юриспруденция с кадастром?!I think... Садись, три.
сюда надо определенный артикль, ведь ты говоришь о конкретном челе. Вот если бы нужно было сказать: "Опять назначили не того человека", употребил бы неопределенный артикль.
08:21:33 22-01-2025
Где служил? Вроде, гос.слуба без армии не доступна сейчас. Или он из очень хорошей семьи?
11:20:55 22-01-2025
Гость (08:21:33 22-01-2025) Где служил? Вроде, гос.слуба без армии не доступна сейчас. И... Ну и выдумщик вы
11:27:19 22-01-2025
Гость (08:21:33 22-01-2025) Где служил? Вроде, гос.слуба без армии не доступна сейчас. И... У таких освобождение от физкультуры с детства
08:24:05 22-01-2025
Почему-то мне думается что это все связано с новым ген.планом. Кому-то нужен свой человек на подписях?
08:59:41 22-01-2025
Гость (08:24:05 22-01-2025) Почему-то мне думается что это все связано с новым ген.плано... генплан - это дело тонкое. и частный сектор сносить надо а то могут пожары как в калифорнии быть -там то горит именно частный сектор, и попробуй начни сносить -люди возмущаться будут. Проблема еще та
Тут даже не строитель, не юрист нужен -тут психиатр нужен всех успокаивать
09:11:45 22-01-2025
холмс (08:59:41 22-01-2025) генплан - это дело тонкое. и частный сектор сносить надо а т... Ну не только о частном секторе речь, есть куски и пожирнее, и понаваристее. Главное, чтоб подписали все. А насчёт частного сектора, тут я не имею четкого мнения. Но больше склоняюсь к сносу, но с достойной компенсацией. И застройка должна быть, как в СССР, с учётом дорог, коммуникаций, садиков, больниц, школ. Школа, садик в каждом квартале, поликлиники на каждые несколько кварталов. Дороги на 4 полосы (учитывая теперешнюю плотность населения), парковки достаточные для всех жильцов + гостевая. Озеленение: парки, скверы, широкие дворы для детей.
А горит и у нас частенько. Помню в какой-то год эпидемия прям загадочная была
09:50:23 22-01-2025
Гость (09:11:45 22-01-2025) Ну не только о частном секторе речь, есть куски и пожирнее, ... А вы готовы реализовать свои планы? или только воздух посодрагать можете?
10:05:27 22-01-2025
Гость (09:50:23 22-01-2025) А вы готовы реализовать свои планы? или только воздух посодр... Я - нет. У меня другая работа. Смотрю, например, в Кузбассе так застраивают. Значит, можно. Понимаете, к сожалению, у нас нет хозяина у земли, такое ощущение (может, только у меня?), что только урвать и заработать, отхватить, попользовать желают. Забота должна быть, не о себе думать. Можно долго и нудно писать тут, но нет желания. Это бесполезно.
10:48:36 22-01-2025
Гость (09:50:23 22-01-2025) А вы готовы реализовать свои планы? или только воздух посодр... это не планы, это градостроительные нормы застройки населенных пунктов, а заставить застройщиков соблюдать эти нормы - задача как раз чиновников от строительства. И В Кемерово например их соблюдают, там застраивают пустыри еще по советским планам развития города, а не делают уродливую точечную застройку, когда людям во двор свечку пихают со всеми нарушениями СНиПов и СанПиНов, там строят детсады и поликлиники согласно количеству населения , проживающему на данном участке и т.д.
09:28:52 22-01-2025
Гость (08:24:05 22-01-2025) Почему-то мне думается что это все связано с новым ген.плано... А до этого не свой что ли был?
08:24:29 22-01-2025
Был же зам с профильным образованием Владимир Бутаков. Выжили с муниципальной службы юристы-строители-магистраторы?
08:52:57 22-01-2025
Красивый
09:09:19 22-01-2025
Неужели нет специалистов? Генерала назначают министром транспорта. Этот курсы по быстрому прошел уже председатель комитета по строительству и архитектуре. Чувствую нас ждет много интересного в будущем, то что не по нормам будет по нормам.
09:43:21 22-01-2025
Муниципальная служба- такое себе дело, тем более на этой должности. Ничего не решаешь и за все отвечаешь.
11:29:16 22-01-2025
Гость (09:43:21 22-01-2025) Муниципальная служба- такое себе дело, тем более на этой дол... В том то все и дело. Люди, которые не ездят на трамваях, решают какие трамваи нужны городу. И покупают 10 импортных вместо 40 (сорока штук, Карл!) отечественных трамваев.. Люди, которые пользовались сельским сортиром, решают как должна выглядеть планировка квартиры) Я уже молчу про развязку на Змеиногорском тракте. Кто решил стоить по непонятному проекту без анализа КСОДД?. Когда три потока встретятся в одном рукаве в направлении Южного, то произойдет транспортный коллапс похлеще нынешнего.
10:05:52 22-01-2025
Надеюсь, что человек понимает как за 5 минут попасть с Юрина на Красноармейский, и стоит ли строить в Фирсово ТЭЦ-4 для развития правого берега Оби, а не просиживать в кресле за деньги налогоплательщиков, перемещаясь с должности на должность. Он эту дорогу видел и знает куда ведет.
11:23:57 22-01-2025
Тасюк Р.А. очень грамотный молодой специалист, работает в профильном комитете давно, был несколько лет замом, в чем вопрос и претензии, не понятно.
12:33:28 22-01-2025
Приходилось работать в Отделе дежурных планов, ещё при Петровой...
12:46:09 22-01-2025
Гость (12:33:28 22-01-2025) Приходилось работать в Отделе дежурных планов, ещё при Петро... Ну это в корне меняет дело. Где же вы раньше были? Беседа бы протекала совершенно в другом русле