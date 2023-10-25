В комплекте выгоднее: билайн сделал на популярные модели Infinix специальные цены

Рассказываем, на какие модели смартфонов распространяется предложение и сколько оно продлится

25 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LatgBSzTx

Смартфон / Фото: билайн

Новое предложение "3 в 1: выгодные комплекты" стало доступно для клиентов билайна. Теперь популярные модели Infinix* и другие бренды можно приобрести в интернет-магазине и офисах продаж мобильного оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составляет до 8 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели смартфона.

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM*-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

В акции участвуют смартфоны:

Infinix;

Tecno*;

Xiaomi*;

Samsung*.

Полный список доступен по ссылке.

Одним из самых интересных предложений является Infinix Note* 30 256GB*. Смартфон оснащен 45-ваттной универсальной быстрой зарядкой, которая заряжает смартфон до 75% всего за 30 минут. Запечатлеть все важные моменты жизни поможет основная камера 64 Мп и селфи-камера 16 Мп, а режим "Суперночь" способен автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 256 Gb составит 18 990 рублей.

Воспользоваться предложением "3 в 1" можно до 30 ноября 2023 года.

Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайном.

*Infinix ("Инфиникс"); SIM-карта ("СИМ-карта"); Tecno ("Техно"); Xiaomi ("Ксяоми"); Samsung ("Самсунг"); Note ("Нот"); GB ("ДжиБи").

www.beeline.ru

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