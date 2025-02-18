В конце февраля планируется один из самых масштабных запусков воздушных шаров на Алтае

В Алтайском крае вовсю развивается воздухоплавание

18 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Воздушные шары / Фото: unsplash.com

В конце февраля в Белокурихе может состояться один из самых масштабных запусков воздушных шаров в регионе. Организаторы надеются собрать до семи пилотов, но проведение мероприятия зависит от погодных условий.

О воздухоплавании радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали супруги Наталья и Иван Ярцевы, занимающиеся этим видом спорта с 2013 года и развивающие его в Алтайском крае. Благодаря им в регионе появилась Федерация воздухоплавательного спорта, объединяющая пилотов со всей страны.

Работа воздухоплавателей полностью зависит от погодных условий. Как отмечает Наталья Ярцева, зимой летных дней значительно меньше, чем летом:

"Конечно, основная часть полетов приходится на летнее время. Летом мы летаем утром на восходе и вечером на закате, а зимой можно весь световой день. Но, конечно, погоды летной зимой намного меньше, чем летом. Нужен ветер не более 4–5 метров в секунду".

Еще одна сложность – высокая стоимость самого аэростата. Даже подержанный воздушный шар стоит около 700 тысяч рублей. Кроме того, пилотам приходится регулярно проводить технические осмотры и следить за состоянием оборудования.

"Каждый полет – это амортизация оболочки и, соответственно, ее износ. В основном это такое вот самоокупаемое предприятие, технические осмотры обязательно проводятся. Соответственно, это тоже в стоимость вкладывается", – поясняет Наталья.

Пилоты воздушных шаров могут управлять только высотой, а направление задает ветер. Это делает путешествия на аэростатах особенными, но в то же время сложными в организации.

"Сообщество в России есть, мы все дружим, нас не так много, поэтому все в хороших, теплых отношениях. Кто-то там желает посетить Алтайский край. У пилотов есть свои интересы – полетать над другими землями, посмотреть красоты не только своего края," – рассказывает Наталья Ярцева.

Она отметила, что воздухоплавание – не только бизнес, но и способ подарить людям яркие эмоции:

"Это, во-первых, красиво, это не просто про бизнес, это про душу человека. В обществе дефицит радости в наше время, а воздушные шары как раз это приносят".

Для пассажиров такие полеты – удовольствие не из дешевых. Простой подъем на 40 метров на 5–7 минут обойдется в две тысячи рублей. А часовой полет по маршруту будет стоить до 18 тысяч рублей на человека. Однако большой аэростат, рассчитанный на десять человек, предлагает более доступную цену – 12 тысяч рублей с каждого.

Предстоящий фестиваль в Белокурихе может стать одним из самых зрелищных в этом году, если, конечно, погода позволит подняться в небо.