В конце февраля планируется один из самых масштабных запусков воздушных шаров на Алтае
В Алтайском крае вовсю развивается воздухоплавание
18 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
В конце февраля в Белокурихе может состояться один из самых масштабных запусков воздушных шаров в регионе. Организаторы надеются собрать до семи пилотов, но проведение мероприятия зависит от погодных условий.
О воздухоплавании радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали супруги Наталья и Иван Ярцевы, занимающиеся этим видом спорта с 2013 года и развивающие его в Алтайском крае. Благодаря им в регионе появилась Федерация воздухоплавательного спорта, объединяющая пилотов со всей страны.
Работа воздухоплавателей полностью зависит от погодных условий. Как отмечает Наталья Ярцева, зимой летных дней значительно меньше, чем летом:
"Конечно, основная часть полетов приходится на летнее время. Летом мы летаем утром на восходе и вечером на закате, а зимой можно весь световой день. Но, конечно, погоды летной зимой намного меньше, чем летом. Нужен ветер не более 4–5 метров в секунду".
Еще одна сложность – высокая стоимость самого аэростата. Даже подержанный воздушный шар стоит около 700 тысяч рублей. Кроме того, пилотам приходится регулярно проводить технические осмотры и следить за состоянием оборудования.
"Каждый полет – это амортизация оболочки и, соответственно, ее износ. В основном это такое вот самоокупаемое предприятие, технические осмотры обязательно проводятся. Соответственно, это тоже в стоимость вкладывается", – поясняет Наталья.
Пилоты воздушных шаров могут управлять только высотой, а направление задает ветер. Это делает путешествия на аэростатах особенными, но в то же время сложными в организации.
"Сообщество в России есть, мы все дружим, нас не так много, поэтому все в хороших, теплых отношениях. Кто-то там желает посетить Алтайский край. У пилотов есть свои интересы – полетать над другими землями, посмотреть красоты не только своего края," – рассказывает Наталья Ярцева.
Она отметила, что воздухоплавание – не только бизнес, но и способ подарить людям яркие эмоции:
"Это, во-первых, красиво, это не просто про бизнес, это про душу человека. В обществе дефицит радости в наше время, а воздушные шары как раз это приносят".
Для пассажиров такие полеты – удовольствие не из дешевых. Простой подъем на 40 метров на 5–7 минут обойдется в две тысячи рублей. А часовой полет по маршруту будет стоить до 18 тысяч рублей на человека. Однако большой аэростат, рассчитанный на десять человек, предлагает более доступную цену – 12 тысяч рублей с каждого.
Предстоящий фестиваль в Белокурихе может стать одним из самых зрелищных в этом году, если, конечно, погода позволит подняться в небо.
09:27:10 18-02-2025
эмоции гарантированно будут яркими, когда эта неуправляемая штука полетит куда ее понесет внезапно сменившийся ветер. в жизни не забудете, обещаю)
09:43:24 18-02-2025
Лючче снизу наблюдать
09:52:23 18-02-2025
Огромный шар, надутый паром!
Поднялся в воздух он недаром!
Наш коротышка, хоть не птица -
Летать он всё-таки годиться!
И всё доступно, уж эхма,
Теперь для нашего ума!
Поэт Цветик.
14:54:15 18-02-2025
Musik (09:52:23 18-02-2025) Огромный шар, надутый паром!Поднялся в воздух он недаром...
да, мусик, незнайка - это твой уровень.
10:03:56 18-02-2025
Это подготовка к массовому побегу за границу!
11:29:20 18-02-2025
давай, Амик, снаряди фотокора, напиши задорную статью с красивыми картинками. сами не сможем поехать поглазеть, к сожалению
12:15:36 18-02-2025
Заберись на пожарную вышку-тот же эффект.. Только безопасно и бесплатно
12:46:42 18-02-2025
А поконкретнее место предполагаемой встречи и время нельзя написать?
07:23:25 19-02-2025
Гость (12:46:42 18-02-2025) А поконкретнее место предполагаемой встречи и время нельзя н... Можно , но потом , после проведения мероприятия
21:37:07 19-02-2025
какого числа?