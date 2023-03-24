"В Кремле это видят". Зеленский пожаловался на недостаточную поддержку Киева

Президент Украины привёл пять примеров в подтверждение своих слов

24 марта 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке Украины. Его слова приводит РИА Новости.

"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", – заявил он в видеообращении.

Президент Украины привёл пять примеров, среди которых указал на промедления поставок дальнобойных ракет и современных самолётов. Также он недоволен затягиванием введения новых антироссийских санкций, проведения "саммита формулы мира" и интеграции Украины в Евросоюз.