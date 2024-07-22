В Кремле назвали позицию Харрис в отношении России недружественной

Других ее действий не фиксировалось

22 июля 2024, 21:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Заявления вице-президента США Камалы Харрис по отношению к России были недружественными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, со стороны Харрис были некоторые заявления, которые изобиловали достаточно недружественной риторикой по отношению к РФ.

"Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или минус мы не фиксировали до сих пор", – сказал пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что сейчас Кремль не может давать оценку отношениям РФ и США в контексте отношения Харрис к Москве, поскольку заметного вклада в них со стороны политика не было.