В Кремле не стали комментировать арест нижегородки из-за сережек с радугой

Песков отметил, что радуга в России не запрещена

05 февраля 2024, 22:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет законов, запрещающих радугу. Так он прокомментировал дело жительницы Нижнего Новгорода , арестованной за ношение сережек в цветах радуги, сообщает "Газета.ru".

"Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", – сказал он. Песков добавил, что не знает всех деталей дела, а потому не может как-либо его прокомментировать.

Ранее Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение сережек в цветах радуги. Адвокат девушки сообщал, что серьги исследовали и было установлено, что они "имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги".