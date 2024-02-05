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В Кремле не стали комментировать арест нижегородки из-за сережек с радугой

Песков отметил, что радуга в России не запрещена

05 февраля 2024, 22:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет законов, запрещающих радугу. Так он прокомментировал дело жительницы Нижнего Новгорода , арестованной за ношение сережек в цветах радуги, сообщает "Газета.ru".

"Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", – сказал он. Песков добавил, что не знает всех деталей дела, а потому не может как-либо его прокомментировать.

Ранее Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение сережек в цветах радуги. Адвокат девушки сообщал, что серьги исследовали и было установлено, что они "имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги".

Комментарии 9

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Гость

22:32:00 05-02-2024

Я тоже считаю, что если какие-то недоумки сделали своим символом что-то прекрасное, это не значит что нормальные люди должны это прекрасное всячески избегать. Жаль девушку, ни за что считай. А ещё у нас возле п. Лесной парашютисты прыгают, и там из инвентаря клуба часть шапок тоже в радуге - символ неба. Закрыть клуб за пропаганду?! Даже песня есть такая "Верните детям радугу - геи!!!"

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Гость

18:30:40 06-02-2024

Гость (22:32:00 05-02-2024) Я тоже считаю, что если какие-то недоумки сделали своим симв... Флаг ЛГБТ не радужной расцветки, там отсутствует голубой цвет.

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Гость

23:58:07 05-02-2024

Красавчик! Просто лучший!

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Гость

07:43:25 06-02-2024

Если детали не знать, правда на хрень похоже. Может она еще пропагандировала

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гость

08:38:32 06-02-2024

В телепередаче "60 минут" каждый день о меньшинствах рассказывают, картинки показывают. Разве это не пропаганда? Ничего, работают, никто не арестовывает, а к сережкам прикопались.

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Гость

08:42:47 06-02-2024

Скоро лето. Интересно, как будут мочить дождевую радугу?

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ost

11:55:46 06-02-2024

Количество цветов в радуге и во флаге ЛГБТ отличается. Смотреть нужно внимательнее!

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Гость

18:35:29 06-02-2024

ost (11:55:46 06-02-2024) Количество цветов в радуге и во флаге ЛГБТ отличается. Смотр... вы всерьез думаете, что этот закон придумали, что бы от геев защититься? Даже этот случай ничего не помог понять?

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Гость

12:23:37 06-02-2024

Первый логотип компании Apple был выполнен в виде надкушенного яблока в радужнгую 6-тицветную полосочку... Первый массовый компьютер этой компании имел индекс "666" и слоган: "Думай иначе"... И ничего, половина попов таскает в подрясниках телефон с изображением символа первородного греха, и не жюжжит.

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