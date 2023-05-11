В Кремле оценили требования МОК к российским спортсменам
Атлетов будут допускать до соревнований только если они публично не поддерживали СВО
11 мая 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов. Его слова передаёт ТАСС.
Ранее МОК выпустил рекомендацию, согласно которой до международных соревнований нужно допускать спортсменов, которые публично не высказывались в поддержку СВО, а также не имеют отношения к силовым структурам или армии.
Песков заявил, что в Кремле крайне негативно относятся к подобным требованиям. По его словам, всех спортсменов должны допускать до соревнований на равных условиях.
18:45:32 11-05-2023
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