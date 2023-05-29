В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова

Песков подчеркнул, что это относится к категории вопросов, связанных с проведением специальной военной операции

29 мая 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировал заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что присоединение Харьковской области – лучший способ прекратить обстрелы региона со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением специальной военной операции, поэтому я не могу это никак комментировать", – сказал Песков.

Напомним, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Кроме того, в мае на её территорию напала диверсионно-разведывательная группа противника.