В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова
Песков подчеркнул, что это относится к категории вопросов, связанных с проведением специальной военной операции
29 мая 2023, 18:23, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировал заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что присоединение Харьковской области – лучший способ прекратить обстрелы региона со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением специальной военной операции, поэтому я не могу это никак комментировать", – сказал Песков.
Напомним, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Кроме того, в мае на её территорию напала диверсионно-разведывательная группа противника.
19:06:11 29-05-2023
А чтобы от Крыма украинцы отстали придётся оккупировать всё украинское побережье Чёрного моря:Очаков,Одессу и далее...
07:24:27 30-05-2023
Худший вариант, когда ничего присоединять будет не надо, это когда из Харькова, Очакова, Одессы и так далее, все уедут, в связи с невозможностью там жить
08:26:44 30-05-2023
Гость (07:24:27 30-05-2023) Худший вариант, когда ничего присоединять будет не надо, это... Пусть хотя в израйль уезжают вместе с зелей(если тот вообще живой останется).Зато не будет угрозы российскому Крыму и на Чёрном море не будет военного присутствия далёких США и Англии.Сколько раз были предложения мирных переговоров.Сейчас эти предложения закончились.
08:29:14 30-05-2023
Не оккупировать а возвращать придётся всю территорию Украины, потому что если останется хотя бы квадратный метр то Запад опять сделает на нем бандеропитомник. И постепенно методично перепрограммировать население Украины на код здравомыслия. Но начинать надо всегда с себя.
10:35:02 30-05-2023
Судя по динамике возвращения Медведев правильно определил, что это будут десятилетия. А это значит, что не все узнают, чем закончится
13:38:53 30-05-2023
Ребятки, чёт вы про далёкие земли рассуждаете? Китайский учите, скоро понадобится.
14:32:07 30-05-2023
Необязательно присоединять. Достаточно взять центр Киева и поставить там правильное украинское правительство. Которое обнулит всю предыдущую бандерополитику и включит украину в БРИКС А далее как с Казахстаном - десантирование совместной военной группировки Россия + Китай + Среднеазиаты + армии новых кандидатов в БРИКС и жесткая зачистка до самого Парижа
16:57:41 30-05-2023
Гость (14:32:07 30-05-2023) Необязательно присоединять. Достаточно взять центр Киева и п... А где вы возьмёте второго Путина или хотя бы Мишустина-2 ? Посему включать Украину надо в СССР 2.0