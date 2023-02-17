В Кремле прокомментировали идею разового взноса бизнеса в бюджет

В Кремле надеются, что бизнес "отдаёт себе отчёт в тех реалиях, в которых мы сейчас живём"

17 февраля 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Идея разовых взносов крупного бизнеса в бюджет России пока обсуждается. Как сообщает Regnum, об этом объявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что крупный бизнес мог бы поддержать своими взносами социальные и инфраструктурные расходы бюджета. Общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей, считает министр.

Участие бизнесменов в таком проекте может быть только добровольным, отметил Песков. При этом в Кремле надеются, что бизнес "отдаёт себе отчёт в тех реалиях, в которых мы сейчас живём, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", добавил он.