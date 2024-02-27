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В Кремле прокомментировали сообщения о призывах к протестам в день выборов

Самих призывов к протестам в Кремле еще не видели, но понимают, кто за этим может стоять

27 февраля 2024, 17:39, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тем, кто выйдет на протесты в день выборов, грозит юридическая ответственность, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в Кремле не видели самих призывов к протестам, но понимают, кто за этим может стоять.

"Я не видел и не слышал. Я не знаю, где выступали с такими призывами. Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации", – сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что такая пагубная практика влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто будет реагировать на призывы.

Напомним, выборы президента России будут продолжаться три дня: 15, 16 и 17 марта.

выборы Акции протеста
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Комментарии 8

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Гость

17:49:07 27-02-2024

А у нас ни чё не говорят. Так всё таки будут. Песков ни когда не врёт ( но это не точно)

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Гость

22:02:16 27-02-2024

Пресс-секретарю должно знать и не на секунду не забывать: Право граждан, публично выражать свое мнение, закреплено Конституцией РФ - основным законом прямого действия.

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Гость

08:26:13 28-02-2024

Гость (22:02:16 27-02-2024) Пресс-секретарю должно знать и не на секунду не забывать: Пр...
Думаешь государство неправомерно наложило штраф в 30 тысяч за оскорбление участников СВО?

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Гость

09:55:24 28-02-2024

Гость (08:26:13 28-02-2024)
Думаешь государство неправомерно наложило штраф в 30 тысяч ... Приведите полные данные конкретного дела, кто и как оскорбил.

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Гость

15:22:34 28-02-2024

Гость (09:55:24 28-02-2024) Гость (08:26:13 28-02-2024...
Вы думаете в ходу наветы на честных оппозиционеров и либералов?Приведите примеры.

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Гость

20:25:51 28-02-2024

Гость (15:22:34 28-02-2024)
Вы думаете в ходу наветы на честных оппозиционеров и либ... Журналисты, коллектив и гости радиостанции "Эхо Москвы".
Весь состав партии "Яблоко" и ее сторонники.
Они честные, культурные, образованные граждане РФ.
...

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Гость

08:29:56 28-02-2024

Самый лучший протест - это проголосовать за Харитонова, Слуцкого, Даванкова

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Гость

14:00:40 28-02-2024

Гость (08:29:56 28-02-2024) Самый лучший протест - это проголосовать за Харитонова, Слуц... Самый лучший протест - это проголосовать за Харитонова. И все.

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