В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола в РФ

Песков отметил, что пока инициативу обсуждают эксперты

30 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У Кремля пока нет позиции касательно законопроекта Госдумы о запрете смены пола в России, еще идет экспертное обсуждение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель президента отметил, что там есть "оговорка относительно медицинских показаний" в тех случаях, когда операция нужна из лечебных соображений.

"Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", – заявил Песков.

Напомним, что в середине июня Госдума приняла законопроект в первом чтении. Позицию депутатов в том числе поддержал и Минздрав РФ, который считает необходимым ужесточение в этом вопросе.