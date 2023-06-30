В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола в РФ
Песков отметил, что пока инициативу обсуждают эксперты
30 июня 2023, 17:16, ИА Амител
У Кремля пока нет позиции касательно законопроекта Госдумы о запрете смены пола в России, еще идет экспертное обсуждение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель президента отметил, что там есть "оговорка относительно медицинских показаний" в тех случаях, когда операция нужна из лечебных соображений.
"Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", – заявил Песков.
Напомним, что в середине июня Госдума приняла законопроект в первом чтении. Позицию депутатов в том числе поддержал и Минздрав РФ, который считает необходимым ужесточение в этом вопросе.
17:40:14 30-06-2023
Напрасно они так. В одну сторону разрешили бы менять. Скока бы из переделаных кашолок пехотинцев получилось?
10:05:08 11-07-2023
Пусть меняют за свой счет. Пока будут зарабатывать денюжку, желание пропадет.