НОВОСТИПолитика

В Кремле сообщили, что осенью у Путина планируются международные поездки

Но пока визиты "по понятным причинам" анонсировать не хотят, отметил пресс-секретарь президента

28 августа 2023, 20:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Осенью у президента Владимира Путина планируются несколько международных поездок, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать", - сказал он, уточнив, что заранее эти поездки "по понятным причинам" анонсировать не хотят.

Также Песков рассказал, что сведений о похоронах бизнесмена Евгения Пригожина пока нет, решение обнародуют, как только его примут.

В начале августа канцелярия турецкого лидера Реджепа Эрдогана заявила, что Владимир Путин приедет в Турцию.

Владимир Путин Политика Дмитрий Песков

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

20:52:36 28-08-2023

Чего его кататься без толку. Те которым мы нужны пускай сами едут в Москву. Разве что ответный визит вежливости.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров