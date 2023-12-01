В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Они влияют не только на РФ, но и на всю систему международных торговых и экономических отношений
01 декабря 2023, 20:15, ИА Амител
В Кремле не сомневаются, что санкции против России на долгие годы, а США и дальше будут оказывать давление на нашу страну и на всю систему международных торговых и экономических отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт заявил, что санкции Запада в отношении РФ потребуется сохранить на долгие годы. Вашингтон стремится вдвое сократить доходы РФ от нефтегазовой отрасли к концу текущего десятилетия.
Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в том, что у США есть подобный план и знали они это и без заявлений Пайетта.
Он также отметил, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", и в Кремле это понимают и исходят из этого, выстраивая свою линию.
20:50:18 01-12-2023
Ещё нашим внукам достанется
08:38:27 02-12-2023
Это такой хитрый план был?
13:53:56 03-12-2023
Против Советского Союза были санкции, против РФ санкции. Традиции сохраняются. Так было, так будет.