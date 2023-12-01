В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

Они влияют не только на РФ, но и на всю систему международных торговых и экономических отношений

01 декабря 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кремле не сомневаются, что санкции против России на долгие годы, а США и дальше будут оказывать давление на нашу страну и на всю систему международных торговых и экономических отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт заявил, что санкции Запада в отношении РФ потребуется сохранить на долгие годы. Вашингтон стремится вдвое сократить доходы РФ от нефтегазовой отрасли к концу текущего десятилетия.

Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в том, что у США есть подобный план и знали они это и без заявлений Пайетта.

Он также отметил, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", и в Кремле это понимают и исходят из этого, выстраивая свою линию.