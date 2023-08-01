В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

В сентябре там состоится Генассамблея ООН

01 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Пока таких планов у президента нет", – высказался о возможном участии главы государства в мероприятии пресс-секретарь.

Песков ранее также заявлял, что Кремль пока не обсуждает возможную поездку Путина в Соединенные Штаты на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – он пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.