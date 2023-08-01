В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк
В сентябре там состоится Генассамблея ООН
01 августа 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Пока таких планов у президента нет", – высказался о возможном участии главы государства в мероприятии пресс-секретарь.
Песков ранее также заявлял, что Кремль пока не обсуждает возможную поездку Путина в Соединенные Штаты на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – он пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.
08:01:11 01-08-2023
Не поедит. 100%
10:33:11 01-08-2023
Гость (08:01:11 01-08-2023) Не поедит. 100%... Не поедЕт.
12:27:06 01-08-2023
Гость (10:33:11 01-08-2023) Не поедЕт. ... Мозг не чего у вас лучшего выдать не может, только корректировка ошибок))((
13:00:16 01-08-2023
Гость (12:27:06 01-08-2023) Мозг не чего у вас лучшего выдать не может, только корректир... "Ничего", а не "не чего". Вы в школе-то не учились? Штаны просиживали? Еще что-то там про чужие мозги тут рассуждает, а своего и нет.
14:01:54 01-08-2023
Гость (13:00:16 01-08-2023) "Ничего", а не "не чего". Вы в школе-то не учились? Штаны п... Конечно не училась, я туда ходила форму выгулять)
10:40:21 01-08-2023
Гость (10:33:11 01-08-2023) Не поедЕт. ... Результат ЕГЭ ))))
17:09:44 01-08-2023
а возьмёт и поедет, а мы возьмём да проводим.