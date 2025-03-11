В крови сбившего людей на остановке в Казани водителя нашли наркотики

Амфетамин и марихуану обнаружили при углубленном анализе

11 марта 2025, 18:59, ИА Амител

Место аварии / Сообщество "ЧП | ДТП Казань" во "ВКонтакте"

В крови 29-летнего Евгения Крусева, который совершил наезд на людей на остановке в Казани, нашли следы амфетамина и марихуаны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным СМИ, первичный тест на алкогольное опьянение и наличие наркотических средств показал отрицательный результат, однако при углубленном анализе выявили запрещенные вещества.

"На данный момент решается вопрос об административном аресте по факту обнаружения следов наркотических средств", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что жесткая авария произошла днем 10 марта на улице Вишневского. Пострадали 11 человек. Девяти из них, в том числе 12-летнему ребенку, потребовалась госпитализация.