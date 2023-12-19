В кругу близких людей: "Барнаульские бани" приглашают отдохнуть и расслабиться

Сейчас здесь действует выгодная акция для компаний от пяти человек

19 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KccPB

"Барнаульские бани" / Фото предоставлено компанией

До Нового года остается всего две недели. Вокруг царит предпраздничная суета: отчеты на работе, пробки на дорогах, толпы в магазинах. Настало время для отдыха, расслабления и встреч с дорогими людьми. Современный банный комплекс "Барнаульские бани" приглашает вас на предновогоднюю перезагрузку, отдых и душевное общение в кругу друзей и коллег по работе. Специально для компаний здесь действует особое предложение: третий час отдыха в подарок и бесплатный вход для одного гостя.

"Барнаульские бани", или Здесь вам будет хорошо

Банный комплекс "Барнаульские Бани" ­– комплекс для отдыха, оздоровления и встреч с дорогими людьми, площадью более 1000 кв. м. Здесь вы попаритесь в жарких русских парных, погреетесь на целебных программах общего пара, поплаваете в большом теплом бассейне или окунетесь в бодрящую купель, расслабитесь в турецком хаммаме и отдохнете в просторной зоне отдыха. Это зарядит новой энергией на весь предстоящий год.

В стоимость посещения входят:

раздельные русские парные для мужчин и женщин;

общая парная из кедра и лиственницы;

программы ароматного пара из целебных настроев сибирских трав каждые два часа;

большой бассейн длиной 15 метров и температурой +29 градусов;

прохладная купель;

два отделения турецкого хаммама;

просторная зона отдыха.

Также комплекс предлагает окунуться в мир спа-наслаждений: программы авторского парения от ведущих пармейстеров Сибири, спа, комплексные программы и массаж.

А в баре-ресторане вас угостят вкусными блюдами русской и европейской кухни.

Отдых в "Барнаульских банях" / Фото предоставлено компанией

До жарких встреч в объятиях пара

"Барнаульские бани" приглашают насладиться не только качественным, но и выгодным отдыхом. Не упустите возможность отдохнуть с близкими по акции "Предновогодние встречи в ББ".

При посещении комплекса компанией от пяти взрослых гостей получите в подарок третий час отдыха для всей компании и бесплатный вход для одного гостя. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2023 года включительно.

Новый год ­– это не только время чудес, но и отличный повод собраться с друзьями и провести время в уютной атмосфере банного комплекса "Барнаульские Бани". Здесь вам будет хорошо!

"Барнаульские бани" / фото предоставлено компанией

"Барнаульские бани"

Адрес: Барнаул, Взлетная, 35

Тел.: 8-903-911-44-77

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