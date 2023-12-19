В кругу близких людей: "Барнаульские бани" приглашают отдохнуть и расслабиться
Сейчас здесь действует выгодная акция для компаний от пяти человек
19 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KccPB
До Нового года остается всего две недели. Вокруг царит предпраздничная суета: отчеты на работе, пробки на дорогах, толпы в магазинах. Настало время для отдыха, расслабления и встреч с дорогими людьми. Современный банный комплекс "Барнаульские бани" приглашает вас на предновогоднюю перезагрузку, отдых и душевное общение в кругу друзей и коллег по работе. Специально для компаний здесь действует особое предложение: третий час отдыха в подарок и бесплатный вход для одного гостя.
"Барнаульские бани", или Здесь вам будет хорошо
Банный комплекс "Барнаульские Бани" – комплекс для отдыха, оздоровления и встреч с дорогими людьми, площадью более 1000 кв. м. Здесь вы попаритесь в жарких русских парных, погреетесь на целебных программах общего пара, поплаваете в большом теплом бассейне или окунетесь в бодрящую купель, расслабитесь в турецком хаммаме и отдохнете в просторной зоне отдыха. Это зарядит новой энергией на весь предстоящий год.
В стоимость посещения входят:
- раздельные русские парные для мужчин и женщин;
- общая парная из кедра и лиственницы;
- программы ароматного пара из целебных настроев сибирских трав каждые два часа;
- большой бассейн длиной 15 метров и температурой +29 градусов;
- прохладная купель;
- два отделения турецкого хаммама;
- просторная зона отдыха.
Также комплекс предлагает окунуться в мир спа-наслаждений: программы авторского парения от ведущих пармейстеров Сибири, спа, комплексные программы и массаж.
А в баре-ресторане вас угостят вкусными блюдами русской и европейской кухни.
До жарких встреч в объятиях пара
"Барнаульские бани" приглашают насладиться не только качественным, но и выгодным отдыхом. Не упустите возможность отдохнуть с близкими по акции "Предновогодние встречи в ББ".
При посещении комплекса компанией от пяти взрослых гостей получите в подарок третий час отдыха для всей компании и бесплатный вход для одного гостя. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2023 года включительно.
Новый год – это не только время чудес, но и отличный повод собраться с друзьями и провести время в уютной атмосфере банного комплекса "Барнаульские Бани". Здесь вам будет хорошо!
"Барнаульские бани"
Адрес: Барнаул, Взлетная, 35
Тел.: 8-903-911-44-77
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