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В Крыму разбился вертолет Ми-24

Воздушное судно выполняло плановый полет над Черным морем

10 апреля 2024, 19:44, ИА Амител

Вертолет Ми-24 / Фото: Baza
Вертолет Ми-24 / Фото: Baza

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем из-за отказа авиатехники. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, авария произошла 10 апреля около 06:00 по московскому времени.

Вертолет выполнял плановый полет над Черным морем, когда по техническим причинам упал на западном побережье Крыма. 

На месте аварии работает поисково-спасательная служба. О пострадавших в ведомстве не сообщают. 

Напомним, что в апреле вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку. На борту находились три члена экипажа, всем им удалось выжить.

Происшествия Крым

Комментарии 1

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Гость

08:00:54 11-04-2024

из-за отказа авиатехники --- без комментариев

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