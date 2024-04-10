В Крыму разбился вертолет Ми-24

Воздушное судно выполняло плановый полет над Черным морем

10 апреля 2024, 19:44, ИА Амител

Вертолет Ми-24 / Фото: Baza

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем из-за отказа авиатехники. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, авария произошла 10 апреля около 06:00 по московскому времени.

Вертолет выполнял плановый полет над Черным морем, когда по техническим причинам упал на западном побережье Крыма.

На месте аварии работает поисково-спасательная служба. О пострадавших в ведомстве не сообщают.

Напомним, что в апреле вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку. На борту находились три члена экипажа, всем им удалось выжить.