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В Крыму задержали украинца, собиравшего данные о российских военных

Агенту разведки Украины грозит до 20 лет тюрьмы

28 февраля 2024, 16:50, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Силовики задержали в Крыму мужчину, который занимался шпионажем по заданию куратора из украинской разведки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Агент является гражданином Украины. Он собирал информацию о Вооруженных силах России. В частности, должен был предоставить данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России в зоне проведения спецоперации – это было нужно украинским спецслужбам для ударов по личному составу и технике Росгвардии.

Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского агента на два месяца. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

украина спецоперация Крым

Комментарии 2

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Гость

17:31:27 28-02-2024

Может теперь если его хорошо попросить он сообщит данные об украинских военных

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ты так и знай

14:07:54 29-02-2024

Какой банк собирает все персональные данные о российских военных в компьютерные базы данных? Кто может слить всё по общей банковской системе за границу? Кто в деле, в доле, в теме?

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