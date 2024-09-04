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В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей

Работу вел Российский Красный Крест, правительство региона и силовики

04 сентября 2024, 21:52, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей. Речь идет более чем о 500 лицах, рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек", – уточнил Смирнов.

Врио губернатора также сообщил о недостатке помещений для оперативного обслуживания всех, кто обращается за помощью. По оценке властей, это порядка двух тысяч человек ежедневно. Смирнов уже поручил курскому правительству подобрать дополнительные помещения для обслуживания граждан.

Курская область
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Комментарии 4

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Гость

22:48:36 04-09-2024

Кто виноват ?

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Гость

08:41:17 05-09-2024

Гость (22:48:36 04-09-2024) Кто виноват ?... Что делать?

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Гость.

07:35:35 05-09-2024

Жители сами покидали свои места или было организованное переселение? Если сами уходили то понятно почему потерялись для чиновников..

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Гость

09:46:01 05-09-2024

найдено уже более 500 человек --- а где они были?

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