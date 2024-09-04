Работу вел Российский Красный Крест, правительство региона и силовики

04 сентября 2024, 21:52, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей. Речь идет более чем о 500 лицах, рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек", – уточнил Смирнов.

Врио губернатора также сообщил о недостатке помещений для оперативного обслуживания всех, кто обращается за помощью. По оценке властей, это порядка двух тысяч человек ежедневно. Смирнов уже поручил курскому правительству подобрать дополнительные помещения для обслуживания граждан.