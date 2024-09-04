В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей
Работу вел Российский Красный Крест, правительство региона и силовики
04 сентября 2024, 21:52, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей. Речь идет более чем о 500 лицах, рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек", – уточнил Смирнов.
Врио губернатора также сообщил о недостатке помещений для оперативного обслуживания всех, кто обращается за помощью. По оценке властей, это порядка двух тысяч человек ежедневно. Смирнов уже поручил курскому правительству подобрать дополнительные помещения для обслуживания граждан.
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22:48:36 04-09-2024
Кто виноват ?
08:41:17 05-09-2024
Гость (22:48:36 04-09-2024) Кто виноват ?... Что делать?
07:35:35 05-09-2024
Жители сами покидали свои места или было организованное переселение? Если сами уходили то понятно почему потерялись для чиновников..
09:46:01 05-09-2024
найдено уже более 500 человек --- а где они были?