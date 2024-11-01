В Кузбассе 11 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Следователи возбудили уголовное дело

01 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: 42.мвд.рф

В Кемеровской области перевернулся пассажирский автобус, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 31 октября около 17:00 на дороге Калтан – Малиновка.

Предварительно установили, что водитель НефАЗа, который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и погодных условиях не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Всего в салоне было 35 пассажиров, 11 из них пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.